Минюст потребовал признать ЛГБТ-движение экстремистской организацией

Tекст: Валерия Городецкая

«В рамках реализации полномочий Минюста России в Верховный суд Российской Федерации подано административное исковое заявление о признании Международного общественного движения ЛГБТ экстремистским и о запрете его деятельности на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Минюста.

В ведомстве подчеркнули, что в деятельности ЛГБТ-движения «выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

В мае преподавателя из Германии выдворили с Камчатки за пропаганду ЛГБТ.