Гражданина Германии выгнали из России за пропаганду ЛГБТ

УФССП: Преподавателя из Германии выдворили с Камчатки за пропаганду ЛГБТ

Осужденного за пропаганду ЛГБТ гражданина Германии выдворили с Камчатки, он транзитом через Турцию рейсом из Москвы вернется на родину, сообщила пресс-служба УФССП по Камчатскому краю и Чукотскому АО.

Согласно сообщению ведомства, Елизовский горсуд, рассмотрев составленный на гражданина Германии Р. протокол по ч. 7 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений), постановил оштрафовать его на 150 тыс. рублей с последующим выдворением из России

В УФССП добавили, что сотрудники камчатского управления ведомства уже исполнили решение суда о выдворении гражданина Германии. Из Москвы он вылетит авиарейсом в Стамбул в 17.00, откуда направится в Германию, передает РИА «Новости».

Как сообщают региональные СМИ, 40-летний преподаватель из Германии Александр Даниель Рот, работающий в Минобразования Баден-Вюртемберга координатором программы по немецкому языку, через соцсети зазывал к себе в номер 25-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, предлагая интим.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили об утверждении критериев оценки материалов на предмет содержания пропаганды ЛГБТ и смены пола, которая в России запрещена.