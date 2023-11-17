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Российские войска закрепились в населенном пункте Пятихатки на Запорожье
Рогов: Российские войска отодвинули серую зону в Запорожской области
Российские войска продвинулись на Запорожском направлении, закрепившись на ранее занятых позициях в районе населенного пункта Пятихатки. Тем самым серая зона оказалась сдвинута к северу, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наши закрепились на позициях в Пятихатках, сдвинули серую зону на север», – заявил Рогов ТАСС, добавив, что сейчас ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ в районе Каменского и Степного.
В начале июня украинская армия пошла в контрнаступление, которое, как недавно заявил главком ВСУ Валерий Залужный, «зашло в тупик». По оценке российского Минобороны от 30 октября, за менее чем полгода потери ВСУ убитыми и ранеными составили 90 тысяч человек; за это же время украинская армия лишилась 600 танков и 1,9 тысячи бронемашин.
Накануне сообщалось, что российские войска уничтожили бронетехнику ВСУ при отражении атак у Вербового.