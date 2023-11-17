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Спецслужбы Германии предупредили политиков о возможных звонках от Вована и Лексуса
Bild: Спецслужбы ФРГ предупредили политиков о возможных звонках от Вована и Лексуса
Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ (контрразведка) предупредило немецких политиков о возможных звонках российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), сообщила газета Bild.
По ее информации, контрразведка направила во все регионы инструкцию для политиков, какие меры предпринять, чтобы «не попасть на удочку» пранкеров, передает ТАСС. В ней ведомство отмечает важность «превентивных мер против текущей российской кампании по дезинформации»,а также рекомендует основательно проверять личность звонящих, обращать внимание на видоизмененные адреса электронной почты и прекращать разговор сразу же, как только появятся сомнения в личности собеседника.
Bild обратила внимание на длинный список известных жертв российских пранкеров, напомнив, что среди них за последнее время была и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) раскрыла итоги контрнаступления ВСУ, думая, что общается с африканскими чиновниками. Экс-премьер Италии Конте назвал разговор Мелони с пранкерами «провалом планетарного масштаба».