Палестинская пропаганда переплюнула даже украинскую. Отсюда и съемки сгоревших палестинских младенцев, и разорванные тела, и смерти в прямых эфирах.16 комментариев
США развернули новые комплексы Patriot на Ближнем Востоке
Представитель Пентагона Сингх сообщила о развернутых на Ближнем Востоке дополнительных комплексах Patriot
На Ближнем Востоке развернуты дополнительные ЗРК Patriot, они «находятся в полной готовности», сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Сингх также сообщила, что батарея THAAD «находится в пути», передает ТАСС.
В конце октября сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин велел развернуть на Ближнем Востоке батарею систем ПРО THAAD и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot.
Кроме того, Сингх на брифинге отказалась прогнозировать, на сколько хватит средств, оставшихся для поддержки Киева, так как раскрытие данной информации «не принесет пользы украинцам». По ее словам, вооруженные силы Украины «ведут контрнаступление» и им требуется «постоянная поддержка».
«Президент ясно дал понять, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это означает, что Конгресс примет наш дополнительный запрос», – сказала она.
Тем временем в Конгрессе США приняли план финансирования работы правительства без помощи Украине и Израилю. Политолог Борис Межуев отметил, что угроза шатдауна вынуждает Конгресс США и Белый дом идти на компромиссы в вопросах бюджета.