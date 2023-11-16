Названо число университетов для отработки обновленной системы высшего образования

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков напомнил, что в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин озвучил ряд предложений по обновлению системы высшего образования: предложено сохранить все лучшее, что было в советской системе образования, и объединить это с опытом последних десятилетий, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.



По его словам, идеи обновленной системы высшего образования уже апробируются в шести ведущих университетах страны. Он отметил, что одно из необходимых требований к новой системе образования – гибкость образовательных программ по отношению к рынку труда. Фальков подчеркнул, что наравне с сохранением фундаментальности и междисциплинарности знаний важно также обеспечить быстрый вывод специалистов на рынок труда и возможность для их непрерывного профессионального роста.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга подчеркнул, что развитие экономики страны напрямую связано с развитием образования, бизнес уже обратил внимание на российские вузы и научные центры, которые занимаются нужными технологиями.

«Достижение технологического суверенитета – задача, которую поставил перед нами президент России. Она включает подготовку квалифицированных кадров для всех областей экономики. Нужно сориентировать научное развитие на достижение конкретных результатов», – считает заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Российское профессорское собрание действует с 2016 года. Его цель – формирование и сохранение академических стандартов, развитие сотрудничества между различными научными сообществами, укрепление связей с государственными органами. Собрание – это также площадка для научных советов 20 отраслей науки, издательство с 20 научными журналами, профессорская академия образования с вебинарами и онлайн-курсами, центр аккредитации независимой оценки качества образования и рейтинга, который был включен Министерством образования и науки РФ в число экспертных организаций.

Шестой форум «Наука и образование как основа развития России. Кадры для инновационной экономики» собрал более двух с половиной тысяч участников. На открытии научной секции председатель «Профессорского собрания», заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб отметил, что по итогам секционных заседаний будут разработаны рекомендации в органы власти.

