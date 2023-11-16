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Госдума приняла закон о поддержке волонтерской деятельности
Госдума приняла закон «Единой России» о поддержке волонтерской деятельности
Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (в части совершенствования правового регулирования волонтерской деятельности) принят во втором и третьем чтениях. Законопроект был внесен группой депутатов от фракции «Единая Россия» и первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета единороссов Андреем Турчаком.
По словам председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике и руководителя Ассоциации волонтерских центров Артема Метелева, принятие законопроекта будет способствовать реализации конституционной нормы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Поддержка добровольчества является одним из приоритетных направлений работы правительства. Пять лет назад был принят закон о волонтерском движении, за это время сложилась практика, и мы понимаем, что нужно сделать, чтобы сделать движение более устойчивым. Благодаря закону в каждом регионе России появятся ресурсные центры добровольчества, региональные и муниципальные программы поддержки волонтеров и организаторов – им будет предоставляться обучение, помещения, методическая и финансовая поддержка», – сообщил Метелев.
По его словам, информация о мерах поддержки, реализуемые органами власти, теперь станут доступными и будут размещаться на платформе ДОБРО.РФ в сервисе Добро.Навигатор. Закон расширяет права волонтеров, утверждает нагрудный знак за добровольческую деятельность по аналогии с донорством. Добровольцы смогут беспрепятственно посещать социальные и медицинские учреждения, а также получат право компенсации в случае оплаты медицинских расходов или обучения.
Законопроект также закрепляет инфраструктуру социально-полезной деятельности, в том числе статус и роль ресурсных центров социально ориентированных (СО) НКО. И предоставляет право коммерческим организациям быть организаторами добровольчества. Расширяет цели добровольческой деятельности, добавляя: участие в проведении мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества; оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности.
Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева рассказала, что волонтерское движение себя зарекомендовало в пандемию и сейчас, в условиях СВО.
«У нас реализуется тысячи волонтерских проектов. Сложно уже найти в стране человека, который хоть раз не побывал добровольцем. Мы последние два года понемногу донастраивали законодательство о волонтерстве. В том числе предусмотрели компенсации пострадавшим в зонах риска волонтерам. Сейчас новым законом вносим большие корректировки, которые назрели. Закрепляем статус ресурсных центров добровольчества. Они действуют уже во всех регионах страны. Приводим к единому знаменателю отношения органов власти и волонтерских организаций. Закрепляем прозрачный и понятный перечень конкретных мер поддержки волонтеров», – сказала Тимофеева.
«Вся информация должна быть на платформе ДОБРО.РФ. Расширяем права самих волонтеров. Если им пришлось проходить обязательное медобследование или платное обучение, чтобы начать волонтерскую деятельность, то у них появится право на компенсацию. Уверена, что этот закон даст новый толчок для развития волонтерского движения в стране», – заключила она.