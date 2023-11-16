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    Палестинская пропаганда переплюнула даже украинскую. Отсюда и съемки сгоревших палестинских младенцев, и разорванные тела, и смерти в прямых эфирах.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Чем заменить запрет абортов

    Если уж нельзя обойтись без запретительных мер, то запрещать надо не аборты, а пропаганду абортов, а в более широком смысле – любой массовый информационный продукт, побуждающий человека усомниться в ценности продолжения рода и отнестись к семье как к балласту.

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    Михаил Котов Михаил Котов Пора начинать мечтать о новом «Буране»

    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    39 комментариев
    16 ноября 2023, 15:42

    Путин обсудил с Совбезом реализацию решений по итогам международных мероприятий

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза России реализацию решений по итогам ряда крупных международных мероприятий.

    «В последнее время с нашим участием прошло несколько крупных международных мероприятий, и по их результатам мы принимали определенные решения. Давайте поговорим сегодня о том, как эти решения исполняются», – цитирует ТАСС Путина.

    После этого президент передал слово для доклада главе МИД России Сергею Лаврову.

    Ранее Путин провел встречу с представителями бизнеса.

    14 ноября 2023, 12:01
    Путин обратился к участникам «100 дней до Игр будущего»

    Путин в видеосообщении обратился к участникам «100 дней до Игр будущего»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин обратился к участникам мероприятия «100 дней до Игр будущего», рассказав, что образ нынешней России отражает идею соединить киберспорт и классические виды спорта.

    «Идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России, открытой всему новому, нацеленной идти вперед и при этом способной гармонично соединять самобытное наследие и современность», – процитированы слова главы государства на сайте Кремля.

    По его словам, участники и гости «Игр будущего» смогут убедиться в этом сами, приехав в Казань – в город, в котором развиваются, обогащают друг друга разные традиции и культуры.

    Также президент добавил, что спорт в России – это «символ, воплощение справедливости, равноправия и гуманизма». Путин подчеркнул, что «Игры будущего» уже объединили представителей 50 государств, и это далеко не конец.

    «Предстоящий турнир вызовет oтклик у миллионов людей и наглядно продемонстрирует, что один из безусловных приоритетов формирующегося многопoлярного мира – это гармония интеллекта и физического совершенства», – заключил Путин.

    Международные соревнования «Игры будущего» пройдут 23 февраля следующего года в Казани.

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    14 ноября 2023, 22:22
    Эксперты: Россия переживает настоящий строительный бум

    Председатель комитета Госдумы по строительству: Президент нам всем ставит задачу ежегодно улучшать жилищные условия для не менее чем 5 млн семей

    Эксперты: Россия переживает настоящий строительный бум
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Строительство в России находится на подъеме: речь не только о многоквартирном жилье и ИЖС, но и о социально значимой инфраструктуре, сказали газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Сергей Пахомов, а также эксперты строительной отрасли Рамиль Усманов и Александр Панин. Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным.

    «Президент нам всем – и правительству, и Минстрою, и Госдуме – ставит задачу ежегодно улучшать жилищные условия для не менее чем 5 млн семей. Мы понимаем, что комфортное жилье – это и уверенность в завтрашнем дне, и желание людей оставаться в своих регионах, развивать территории, растить детей. От этого зависит будущее нашей страны», – рассказал Сергей Пахомов, председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

    «Отдельным блоком отмечу работу программ капитального ремонта многоквартирных домов. Мы сейчас корректируем законодательство, чтобы увеличить жизненный цикл таких домов, максимально замедлить темпы прироста ветхого жилья и сделать это за счет поддержания в хорошем состоянии старого жилого фонда.

    При этом строительство нового и современного жилья – безусловный приоритет. Второй год цифра ввода в эксплуатацию превышает 100 млн кв. метров.

    Это значит, что президент поставил нам правильные задачи», – подчеркнул депутат.

    «Также отмечу растущий интерес граждан к участию в программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Здесь все очень просто: это наглядный механизм, где люди видят результат. У жителей появляются благоустроенные дворы, общественные пространства, о которых даже 10 лет назад сложно было мечтать. Сейчас эта практика вышла за пределы мегаполисов. Практически в каждом среднем городе появилась одна-две новых точки притяжения. Туда пришли жители, подтянулся бизнес, там гуляют туристы. Комфортная среда – мощный драйвер развития и один из магнитов, сохраняющих в регионах активных жителей», – детализировал парламентарий.

    «Параллельно идет интенсивное восстановление Донбасса и Новороссии. Министр отметил, что в наших новых регионах реконструировано более восьми тысяч объектов. Россия не просто вернула себе свое, она приводит в порядок те регионы, где десятилетиями не было структурных и качественных изменений. Речь идет про новые школы, детсады, больницы, дороги, объекты инфраструктуры. Кроме того, новым регионам помогают все субъекты нашей страны», – добавил собеседник.

    «Как сказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, в России до конца нынешнего года ожидается ввод 104 млн кв. метров жилья. Это рекордная и беспрецедентная для нашей страны цифра, нам даже не с чем сравнивать, и рост продолжает показывать динамику. Россия переживает настоящий строительный бум», – рассказал Рамиль Усманов, президент Федерации ИЖС.

    «Если говорить конкретно про ИЖС, то количество желающих купить загородную недвижимость растет во всех регионах нашей страны.

    Во-первых, квадратный метр в городе стоит дороже. Во-вторых, становится все больше коттеджных поселков, в которых решены многие вопросы инфраструктуры», – пояснил спикер.

    «Все больше жителей России обращают внимание на организованные коттеджные поселки, где доступен высокий уровень комфорта, есть большое количество мероприятий, созданы различные воркаут-зоны. Людей привлекают решенные вопросы парковки около частных домов. Поэтому предложения игроков рынка становятся высококонкурентными, что двигает вперед всю отрасль», – указал собеседник.

    «Что касается политики интенсивного восстановления Донбасса и Новороссии, то

    Россия уже больше года создает в новых регионах те блага, которых местные жители были лишены в эпоху украинской оккупации – это социально-культурные объекты, школы, садики.

    Со временем эта работа будет расширяться еще больше», – поделился эксперт.

    Улучшение жилищных условий – это один из способов повышения всех параметров качества жизни россиян, рассказал Александр Панин, директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ: «Это задача, на которую президент ориентирует правительство.

    Скажу больше: наши исследования показывают, что жилищные условия вкупе с городской средой влияют на всю линейку демографических параметров каждого населенного пункта. А это важная задача народосбережения».

    Панин отдельно отметил рост интереса россиян к механизму прямого участия в программе «Формирование комфортной городской среды». «По моему мнению, это самая эффективная, работающая и заметная программа из всех, которые сегодня существуют в этой отрасли. В этом году за общественные пространства проголосовало более 14 млн человек. Такого не было никогда. Россияне понимают, что парк, двор или набережная – это продолжение квартиры, часть дома», – пояснил спикер.

    «Программа ФКГС заканчивается в следующем году, поэтому для всех очень важно, чтобы она была продлена. Думаю, в ходе сегодняшнего общения Файзуллина с Путиным были проработаны в том числе планы по развитию ФКГС: как должна выглядеть программа в ближайшем будущем, какой ей необходим апгрейд. Но то, что программа работает, нравится жителям, и благодаря этому у нас по всей стране происходят большие изменения – это совершенно точно», – подчеркнул аналитик.

    «Особого внимания заслуживает восстановление Донбасса и Новороссии», – заметил он. – На недавней конференции в Дербенте, где были ландшафтоведы, ботаники, биологи, мы обсуждали интересный факт:

    базовые организации в СССР, которые занимались озеленением, были созданы сразу после Великой Отечественной войны. Казалось бы, страна в разрухе, есть более важные первоочередные задачи. Но именно такие, казалось бы, частности, действительно существенно меняли настроение жителей послевоенных городов. И подобную работу мы видим сейчас и в новых регионах».

    «Вообще, городская среда – это новая функция населенных пунктов, часть постиндустриальной экономики. На городскую среду «нанизываются» новые бизнесы, креативные индустрии, рестораны, малое и среднее предпринимательство и прочее. Городская среда современного населенного пункта – это не просто эстетика, это экономический фактор. Вот эти принципы и надо, по моему мнению, закладывать в будущие треки развития программы ФКГС», – резюмировал эксперт.

    Напомним, во вторник президент Владимир Путин провел рабочую встречу с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным. На встрече обсуждалась ситуация в сфере жилищного строительства: многоквартирное жилье и ИЖС, переселение из аварийного жилья, программа капитального ремонта и модернизация коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий, а также восстановление объектов в новых регионах страны, сообщает пресс-служба Кремля.

    Как указал глава государства, в нынешнем году 7 млн человек улучшили жилищные условия, было расселено 1,8 млн кв. м аварийного жилья, благоустройство проведено на более чем 7 тыс. общественных пространств, введено 83,6 млн кв. м жилья. При этом, по словам Файзуллина, до конца года будет рекордный показатель ввода жилья – 104 млн кв. м.

    «Отдельная задача – это координация работы на новых территориях. Стараемся успешно выполнить те задачи, которые поставлены. На сегодня уже восстановлено почти 8,4 тыс. объектов. В плане еще 4,6 тыс. объектов, это и многоквартирные дома, и объекты социально-культурной сферы, школы, садики. Мы это рассматриваем как самый крупный мегапроект», – отчитался глава ведомства.

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    15 ноября 2023, 17:45
    Путин: Попытки вмешательства в избирательный процесс России будут пресекаться
    Путин: Попытки вмешательства в избирательный процесс России будут пресекаться
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки внешнего и внутреннего вмешательства в избирательный процесс России будут пресекаться, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями избиркомов.

    «Что касается действий государства – мы и впредь будем делать все необходимое, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательных процессов. Попытки внешнего и внутреннего вмешательства, давление на избирательный процесс будут пресекаться», – цитирует ТАСС Путина.

    Напомним, президент России Владимир Путин проводит встречу  с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.

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    15 ноября 2023, 17:40
    Путин вручил госнаграды главе ЦИК и представителям избиркомов из ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин вручил государственные награды председателю ЦИК Элле Памфиловой и представителям избирательных комиссий из Донецкой народной республики (ДНР).

    Церемония, приуроченная к 30-летию избирательной системы России, прошла в подмосковной резиденции главы государства в Ново-Огарево. Памфилова награждена орденом За заслуги перед Отечеством II степени, также награды были вручены Вячеславу Дзюбе, Наталье Дзюбе, Татьяне Московчук и Инне Охременко, передает ТАСС.

    Кроме того, у Путина запланировано общение с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.

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    14 ноября 2023, 14:07
    В Москве поменялись правила расчета платы за отопление

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин подписал закон, наделяющий власти Москвы полномочиями по определению порядка расчета платы за отопление в многоквартирных домах.

    Согласно данным на сайте правовой информации, власти Москвы будут самостоятельно устанавливать порядок расчета оплаты коммунальных услуг за отопление.

    Уточняется, что действие положений принятого закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января прошлого года.

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    14 ноября 2023, 17:01
    В Кремле сообщили о переносе совещания Путина по ТЭК

    Песков: Совещание Путина по ТЭК перенесено

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о переносе запланированного на сегодня совещания Владимира Путина по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

    Песков пояснил, что многие находящиеся в повестке дня вопросы были решены в рабочем порядке, поэтому совещание по ТЭК, планировавшееся сегодня у главы государства, переносится, передает ТАСС.

    Новые сроки проведения совещания будут сообщены дополнительно, добавил Песков.

    Ранее во вторник Кремль анонсировал совещание Путина по ТЭК.

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    14 ноября 2023, 22:24
    Путин обсудил с президентом Египта прекращение огня в Газе

    Кремль: Путин обсудил с президентом Египта ас-Сиси ситуацию в секторе Газа

    Tекст: Антон Никитин

    Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер выразил Египту благодарность за всестороннее содействие в эвакуации граждан России из сектора Газа, сообщили в Кремле.

    В заявлении на сайте Кремля говорится, что стороны обсуждали ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, которая крайне обострилась в последнее время.

    Путин и ас-Сиси выразили глубокое беспокойство «беспрецедентным ростом жертв среди мирного населения, включая тысячи детей и женщин», сообщили в Кремле. Также стороны подчеркнули необходимость скорейшего прекращения кровопролития и освобождения заложников, а также беспрепятственного оказания гумпомощи мирному населению.

    Отмечается, что подходы России и Египта к урегулированию ситуации в регионе являются созвучными. Обе страны выступают за создание независимого Палестинского государства, которое бы сосуществовало в мире и безопасности с Израилем.

    Лидеры России и Египта будут оставаться в контакте, добавили в Кремле.

    В свою очередь официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми опубликовал в соцсетях заявление по итогам переговоров двух лидеров. В нем говорится, что стороны договорились активизировать международные усилия с целью прекращения огня в секторе Газа, а также обсуждали предоставление срочной гуманитарной помощи сектору Газа и возможные шаги, направленные на защиту гражданского населения и прекращения кровопролития, передает ТАСС.

    Путин ранее заявлял о необходимости создания независимого государства Палестина. Российский лидер подчеркивал, что это станет основой для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Вместе с этим президент России признал право Израиля на самооборону.

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    14 ноября 2023, 21:36
    Путин дал старт обратному отсчету до начала «Игр будущего»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил участников и организаторов церемонии «100 дней до Игр будущего в Казани» через видеосвязь и пригласил всех в столицу Татарстана.

    «Спорт – воплощение справедливости, равноправия и гуманизма, путь к укреплению взаимопонимания народов. «Игры будущего» уже объединили представителей 50 государств, и это только начало. Нет сомнений, что предстоящие соревнования вызовут отклик у миллионов людей. Идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России – открытой всему новому, нацеленной идти вперед и способной гармонично соединять самобытное наследие и современность», – следует из видео, размещенного на сайте Кремля.

    По словам президента России, фундаментальная значимость спорта и принципы олимпизма формируют саму философию «Игр будущего». «Казань – город, в котором развиваются и обогащают друг друга разные традиции и культуры», – заявил глава государства. Он пригласил всех к участию в «уникальном мультиспортивном празднике». «До встречи в Казани», – заявил Путин.

    До начала «Игр будущего» осталось 100 дней. Уникальный мультиспортивный турнир по 21 инновационной дисциплине на стыке классического и компьютерного спорта пройдет с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

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    15 ноября 2023, 18:06
    Путин отметил рост доверия россиян к выборам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил существенный рост доверия россиян к выборам и призвал продолжить работу по улучшению избирательной системы в стране.

    «Использование избирательными комиссиями современных стандартов позволило добиться существенного роста доверия и к выборам, и к самой избирательной системе. Это фиксируют все социологические исследования», – отметил Путин на встрече с представителями избиркомов, передает ТАСС.

    Российский лидер указал, что в 2020 году 60% опрошенных ВЦИОМ заявили о доверии к результатам выборов, а в сентябре прошлого года об этом заявили 69% опрошенных. Однако эта оценка не должна успокаивать, работу над совершенствованием избирательной системы нужно продолжить, подчеркнул Путин. Особенное внимание следует уделить созданию цифровой платформы, которая должна заменить действующую версию Государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы», считает глава государства.

    Ранее Путин рассказал о влиянии честных выборов на внутриполитическую стабильность.

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    14 ноября 2023, 18:48
    Путин дал поручения по итогам Восточного экономического форума

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося в сентябре этого года.

    Глава государства дал поручение разработать и утвердить план мероприятий по развитию авиаперевозок внутри Дальневосточного федерального округа, увеличив пассажиропоток до 4 млн человек в год к 2030 году, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Поручение подразумевает строительство и модернизацию аэропортов, аэродромов, вертодромов и посадочных площадок, поставку необходимого количества отечественных самолетов и вертолетов для региональной и малой авиации, а также снижение затрат на перевозку пассажиров и повышение доступности таких перевозок для граждан.

    Также президент поручил до 1 февраля представить предложения по внесению поправок в законодательство о контрактной системе, предусматривающих установление особых условий для осуществления госзакупок в сфере высоких технологий.

    Кроме того, Путин поручил до 15 декабря принять решения, обеспечивающие начало реализации третьего этапа развития Восточного полигона железных дорог, в том числе определить параметры его реализации, рассмотреть возможность начала архитектурно-строительного проектирования и строительства объектов капитального строительства.

    До 15 декабря глава государства ожидает доклад об увеличении до 9 млн рублей максимального размера ипотечного кредита в рамках программы «Дальневосточная ипотека». К 1 февраля он поручил рассмотреть вопросы о совершенствовании систем оповещения населения о ЧС и до 1 апреля разработать программы геологического изучения недр на территориях Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

    Ранее президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края.

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    14 ноября 2023, 16:20
    Путин назвал число улучшивших жилищные условия российских семей

    Путин заявил об улучшении жилищных условий 3,2 млн российских семей с начала года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жилищные условия порядка 7 млн россиян были улучшены в этом году, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным.

    «У нас 2023 год, улучшили жилищные условия 7 млн человек. Это 3,2 млн семей», – сообщил глава государства, передает РИА «Новости».

    Кроме того, за этот же период было расселено почти 2 млн квадратных метров аварийного жилья, благоустроено 7031 общественное пространство и введено в строй 83,6 млн квадратных метров жилья, добавил Путин.

    Ранее Минстрой подвел итоги за 10 лет работы.

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    15 ноября 2023, 15:36
    Названа дата встречи Путина с бизнесменами

    Стало известно, когда пройдет встреча российского бизнеса с Путиным

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский бизнес встретится с президентом страны Владимиром Путиным в среду вечером, сообщили два источника в деловых кругах.

    Первый источник сообщил РИА «Новости», что встреча пройдет в среду, второй уточнил, что она запланирована на вечер.

    Крупный российский бизнес традиционно встречается с главой государства под конец года. Как правило, обсуждаются текущие вопросы экономики и развития делового климата, иностранные и отечественные инвестиции.

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    14 ноября 2023, 13:07
    Кремль анонсировал совещание Путина по ТЭК

    Песков: Путин сегодня проведет совещание по ТЭК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин соберет сегодня совещание по топливно-энергетической тематике, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, во второй половине дня Путин планирует провести совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) – в контексте подготовки к зиме и системообразующей роли этого сектора экономики, чтобы обсудить текущие вопросы, передает ТАСС.

    В открытой части будет только вступительное слово президента. В целом, как отметил пресс-секретарь, у Путина сегодня достаточно насыщенный рабочий день, будет немало рабочих встреч, но они будут носить непубличный характер.

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    15 ноября 2023, 17:59
    Путин согласился с позицией Памфиловой о преимуществе электронного голосования
    Путин согласился с позицией Памфиловой о преимуществе электронного голосования
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава ЦИК России Элла Памфилова доказывала, что у электронной формы голосования есть множество преимуществ, и оказалась права, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями избиркомов.

    Путин отметил, что сейчас ИТ-сервисами в избирательных процессах пользуются избиратели, наблюдатели, СМИ и сами наблюдательные комиссии, активно внедряются сервисы электронного голосования, передает ТАСС.

    «Элла Александровна мне в свое время доказывала преимущества такой формы голосования, и на самом деле она оказалась права», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин вручил госнаграды Памфиловой и представителям избиркомов из ДНР.

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    15 ноября 2023, 21:00
    Политолог: Россияне привыкли к выборам и считают их необходимыми

    Политолог Анна Федорова: Россияне интересуются выборами и доверяют результатам голосования

    Политолог: Россияне привыкли к выборам и считают их необходимыми
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Проводимые регулярно выборы показывают стабильность политической системы России, а высокая явка говорит об удобстве процедуры голосования и доверии россиян результатам выборов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Анна Федорова, комментируя итоги встречи президента России Владимира Путина с членами ЦИК и региональных избиркомов.

    «Самый главный момент этой встречи состоит в том, что президент подчеркнул свою приверженность стабильному, бесперебойному, эффективному функционированию избирательной системы в России», – считает Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «В последние годы псевдоэксперты несколько раз предрекали отмену выборов: сперва во время пандемии, а затем после начала СВО. Но ничего подобного не происходило. Выборы всех уровней проходили в полном соответствии с действующим законодательством. И более того, выборы стали для страны важным событием, консолидирующим общество», – указала она.

    «Стабильность и бесперебойность работы системы – это то, что россияне оценивают по достоинству. Наши люди в хорошем смысле привыкли к институту выборов и считают его необходимым. Явка на выборах тоже растет. Все это сильно отличается от 1990-х годов, когда россияне думали, что выборы неважны. Это, кстати, показывало слабость тогдашних российских политических институтов. А сегодня все иначе», – подчеркнула спикер.

    «Еще один принципиальный момент – это удобство голосования. Сегодня любой россиянин может проголосовать где угодно и без каких-либо затруднений даже в том случае, если он находится в другом регионе. Для этого ему достаточно воспользоваться системой «Мобильный избиратель», – подчеркнула политолог.

    «Также избиратели могут проголосовать дистанционно, а выборы становятся таким гражданским актом, который очень легко осуществить. Поэтому мы видели такие очереди на участки в новых регионах, где выборы стали праздником, символизирующим исторический шаг – интеграцию Донбасса и Новороссии в политическое пространство РФ», – заметила собеседница.

    «Кроме того, российскую избирательную систему характеризует легитимность. Люди интересуются выборами, они в абсолютном большинстве доверяют результатам голосования, считают его честным и справедливым. В итоге сумма этих факторов обеспечивает эффективное функционирование и развитие электоральной системы в России», – резюмировала она.

    Владимир Путин в среду провел встречу с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов, а также вручил им госнаграды. Так, глава ЦИК Элла Памфилова удостоилась ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а сотрудники избиркома ДНР Вячеслав Дзюба, Наталья Дзюба, Татьяна Московчук и Инна Охременко получили медали «За храбрость» II степени, сообщает пресс-служба Кремля.

    Путин отметил, что избиркомы – это важнейшие госинституты, поэтому надлежащая организация выборов имеет определяющее значение с точки зрения сохранения внутренней политической стабильности для легитимности власти и для доверия людей к голосованию. По словам главы государства, за 30 лет в РФ в сфере выборов сформирована добротная законодательная, нормативная база. Он добавил, что сейчас действует более 20 электронных сервисов на порталах госуслуг и ЦИК, а также активно развивается ДЭГ.

    Все это увеличивает доверие россиян к избирательной системе, сказал Путин. «По итогам единого дня голосования в 2020 году 60% респондентов ВЦИОМа заявили, что доверяют результатам выборов, а в сентябре 2022 года 69% считали, что выборы в их регионе прошли в целом честно, без серьезных нарушений», – пояснил он.

    Памфилова в свою очередь призналась, что для нее честь получать награду вместе с коллегами из ДНР, которые во время прошедших выборов под обстрелами Волновахи получили травмы, но, несмотря на это, продолжили свою важную миссию, не оставили комиссии. Она поблагодарила регионы за то, что во время этих выборов «впервые в истории новейшей России» люди выбирали власть «в тяжелейших условиях, военных условиях, но такова была воля народа».

    Она попросила у Путина разрешения нарушить протокол, чтобы предоставить слово главе ИК Ростовской области Андрею Бурову, который занимался организацией выборов и референдумов в новых регионах.

    «Я вспоминаю 2021 год, когда впервые было опробовано электронное дистанционное голосование на территории иного государства – тогда было еще иное государство. В результате 200 тысяч граждан Российской Федерации проголосовали с помощью электронных ресурсов, а 50 тысяч пришли на наши избирательные участки, которые были развернуты в Ростовской области», – рассказал Буров.

    Следующим этапом, по его словам, стала работа по вхождению новых субъектов в состав Российской Федерации. «Многие мои коллеги, товарищи, друзья уехали в территории и продолжили там работу, уже непосредственно на месте. Ни обстрелы, ни провокации не вводили нас ни в какое заблуждение. Мы понимали, что референдум, выборы должны состояться, должны состояться в четком соответствии с действующим законодательством, легитимно и абсолютно открыто», – заявил глава избиркома.

    «Иногда встречаешь такие заметки, когда говорят: да что там, это голосование было под дулом автомата. Я Вам скажу, Владимир Владимирович. Я там был, я видел этих избирателей, я видел их глаза и видел искреннее желание войти в состав России. А самое большое наше достижение за эти два года, да и вообще за 30-летнюю историю – это то, что мы всегда были вместе, а вместе мы решим абсолютно все», – заключил Буров.

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