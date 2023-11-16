The Spectator: Зеленскому надо признать реальное положение дел

Tекст: Кристина Цыцура

В статье указано, что президент стал жертвой ажиотажа вокруг контрнаступления, когда все ожидали прорыва, передает РИА «Новости».

На фоне происходящего между Зеленским и его командой возник раскол, сопровождающийся жалобами от солдат ВСУ.

Все это привело к тому, что ожидания Запада сменились разочарованием, а это опасно для Зеленского, говорится в публикации.

Ранее глава Украины в ходе интервью заявил, что конфликт с Россией нельзя «замораживать», его необходимо решить.