  • Новость часаСи Цзиньпин предупредил о невыносимых последствиях конфликта США с Китаем
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    Россия ломает монополию Запада на международный спорт
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    В МИД связали заявления США по «Арктик СПГ» с диверсиями на «Северных потоках»
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    Борца с русским языком экс-депутата Верховной рады Фарион уволили из Львовского политеха
    Мнения
    Михаил Котов Михаил Котов Пора начинать мечтать о новом «Буране»

    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    31 комментарий
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Киеву не впервой становиться русским приграничным городом

    В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.

    28 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе

    Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.

    0 комментариев
    16 ноября 2023, 05:59

    Зеленский выступил против заморозки украинского конфликта

    Президент Украины Зеленский: Конфликт с Россией необходимо завершить, а не замораживать

    Зеленский выступил против заморозки украинского конфликта
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Украина не может позволить себе «заморозку» конфликта с Россией, его необходимо завершить, выразил мнение украинский президент Владимир Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ.

    Зеленский заявил, что даже замороженный конфликт будет означать потери для Украины, которые будут сохраняться долгое время, и возможность возобновления конфликта в любое время, передает ТАСС.

    «Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то – нет, но оно необходимо», – добавил он.

    В то же время Зеленский отметил, что хотел бы видеть завершение конфликта на украинских условиях.

    Возвращаясь к теме заморозки конфликта, Зеленский добавил, что «мы не можем себе позволить, как бы нам сложно ни было, даже такой мысли».

    Запись встречи размещена на странице Зеленского в соцсети Facebook* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta*, признанной в России экстремистской).

    Ранее глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов предложил «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    15 ноября 2023, 17:15
    Польский генерал заявил о «синдроме опущенных рук» в ВСУ

    Польский генерал Пацек: Украинские солдаты начали опускать руки из-за затягивания конфликта

    Польский генерал заявил о «синдроме опущенных рук» в ВСУ
    @ Dmytro Smolienko/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В вооруженных силах Украины (ВСУ) наблюдается «синдром опущенных рук» на фоне усталости от конфликта, заявил польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек.

    В беседе с ТОК FM Пацек заявил, что по мере затягивания конфликта украинские военнослужащие начинают опускать руки, передает РИА «Новости».

    По словам генерала, на сегодняшний день Украина находится в тяжелом положении из-за больших потерь, обусловленных низким уровнем подготовки военных и нехваткой боеприпасов. Он также добавил, что фокус внимания Запада сместился на Ближний Восток, и указал на раскол между украинским лидером Владимиром Зеленским и его генералами.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский поспорил с главкомом ВСУ Валерием Залужным о «тупике на фронте».

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    15 ноября 2023, 12:13
    Силы России зачистили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком

    Гагин: Силы России зачистили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком

    Силы России зачистили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы зачистили один из крупных опорных пунктов ВСУ под Донецком, в качестве трофеев они взяли около десятка единиц вооружения НАТО, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, под Донецком ВС России зачистили крупный вражеский опорник, где захватили стрелковое вооружение, гранатометы и гранаты натовского производства, передает ТАСС.

    Наряду с западным вооружением на позициях обнаружено вооружение советского образца. В ходе зачистки потери ВСУ составили до двух десятков человек убитыми и ранеными.

    Ранее силы России взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении.

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    15 ноября 2023, 14:12
    Сальдо: Российские военные устроили подразделениям ВСУ в Крынках «огненный ад»

    Сальдо: Российские военные заблокировали подразделения ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России заблокировали переправившиеся на левый берег Днепра подразделения украинской армии в селе Крынки Херсонской области.

    «Противник заблокирован в Крынках, ему устроен огненный ад: по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжелых огнеметных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники», – сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС. По информации главы региона, за последние два-три дня Вооруженные силы Украины потеряли порядка сотни военных.

    Сальдо также заявил о провале планов ВСУ захватить Алешки и Новую Каховку, несмотря на долгую подготовку под руководством инструкторов НАТО и использование лучшей военной и радиоэлектронной техники, военных и наемников. Он добавил, что, по данным разведки, киевский режим намеревался к 1 ноября захватить Алёшки, к 15 ноября – Новую Каховку, к 1 декабря – Чаплинку, к 15 декабря – Геническ.

    Ранее силы России отбили контратаки ВСУ у Урожайного.

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    15 ноября 2023, 18:44
    Медведев: Поддержка Америкой отвязавшегося «сукиного сына» из Киева близится к концу
    Медведев: Поддержка Америкой отвязавшегося «сукиного сына» из Киева близится к концу
    @ Eric Lalmand/Belga News Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США с легкостью предают своих союзников, когда те становятся бесполезными, такая судьба ждет и Украину, считает зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Американские законодатели срывают финансирование военных расходов Израиля и Украины на этот год. Причины технические и… не вполне технические. Понятно, что в новом году все возобновят. Однако – важный симптом развития болезни», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    «Если история с Израилем очевидно техническая, ибо эта страна для Конгресса США важнее собственной, то с украинским режимом все сложнее. Как неоднократно отмечалось в этом канале, Америка с легкостью предает «своих сукиных сынов», когда те становятся бесполезными», – добавил он.

    Медведев упомянул фразу, приписываемую Франклину Рузвельту о никарагуанском диктаторе Анастасио Сомосе о том, что тот, «может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын». Сомоса пользовался поддержкой США, хотя и установил в Никарагуа жесткий авторитарный режим. Был впоследствии свергнут.

    Медведев отметил, что Украина дорого обходится США, при этом Киев разворовывает выделяемые ему средства, а украинская армия не может достичь успехов на фронте. Эти факторы, а также обострение ближневосточного конфликта приближают конец поддержки киевского режима американской стороной, считает политик.

    «Короче, поддержка отвязавшегося «сукиного сына» близится к неизбежному концу. Конечно, не одномоментно. Будут еще и немалые деньги, и шизоидные заклинания о демократии, и бравурные уверения в грядущей победе на земле, и лживые убеждения в союзничестве на все времена и прочая и прочая. Но ситуация ясна: время отправляться в небытие для очередного американского «своего сукина сына» приходит», – отметил зампредседателя Совбеза .

    «Проблема в том, что бандеровский сукин сын так и не понял того, кто он», –  заключил Медведев

    Ранее Палата представителей США приняла проект финансирования без помощи Украине.

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    15 ноября 2023, 08:18
    Спецназ «Сибирь» уничтожил «наглый» БМП противника под Клещеевкой

    Спецназ России под Клещеевкой уничтожил БМП ВСУ после нескольких дней охоты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы спецназа «Сибирь» Южной группировки войск после нескольких дней охоты уничтожили «наглый» БМП противника, который ежедневно вел огонь по российским позициям под Клещеевкой на Артемовском направлении, рассказал командир группы отряда.

    Как сообщил источник РИА «Новости», командование поставило задачу обнаружить место, откуда «наглый, дерзкий экипаж БМП» ВСУ ежедневно работает с закрытой огневой позиции по российский передовым подразделениям.

    По словам собеседника, расчет открыл на него охоту. После нескольких дней анализа (поиска места и характера действий противника), командование выбрало позицию для наилучшей работы с ПТРК.

    Позиция была подготовлена заранее, БМП ожидали, противник допустил ошибку, выехал, начал работать с закрытой огневой позиции по подразделениям ВС России – и был уничтожен.

    Он добавил, что командование выбирало позицию исходя из данных разведки и личного опыта, а спецназовцы ставили себя на место противника, думая как командир экипажа БМП.

    Ранее боец с позывным Чалый рассказал, что спецназ «Сибирь» Южной группировки войск ВС России применяет против ВСУ под Клещеевкой на участке фронта под Артемовском «тактику загнанного зверя».

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    15 ноября 2023, 06:41
    В США предупредили Украину об угрозе внутреннего восстания

    Weapons and Strategy: Отказ Зеленского от переговоров приведет к восстанию на Украине

    Tекст: Антон Никитин

    Украине грозит внутреннее восстание в случае, если президент страны Владимир Зеленский не найдет способа договориться с Россией, считает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

    Брайен в своей статье для издания Weapons and Strategy пишет, что бывшая советская республика фактически распадается. Вооруженные силы Украины, по его словам, несут слишком большие потери, что привело к крушению режима Зеленского, передает РИА «Новости».

    Автор публикации отмечает, что большая часть украинской армии сейчас состоит из пожилых мужчин, юношей и женщин, которые не имеют никакой подготовки.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене соответствующего запрета на них со стороны киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как украинские власти пять раз упустили возможность урегулировать конфликт с Россией.

    Коментарии (11)
    15 ноября 2023, 12:02
    Планы США ремонтировать украинские F-16 в Польше назвали большой авантюрой

    Военный аналитик Онуфриенко: Ремонт американских истребителей в Польше будет занимать у ВСУ слишком много времени

    Планы США ремонтировать украинские F-16 в Польше назвали большой авантюрой
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Евгений Поздняков

    США планируют передать Украине старые модели F-16. Скорее всего, истребители будут часто ломаться. Отправлять их на ремонт в Польшу достаточно сложно как с логистической, так и с экономической точек зрения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в США заявили, что направляемые Украине F-16 будут ремонтироваться в Европе, в частности, в Польше.

    «Пентагон пытается провернуть крупную авантюру. Перевозка самолетов F-16 с территории Украины в Польшу станет крайне сложной задачей. Транспортировка истребителя возможна только в разобранном состоянии. Как минимум, с него необходимо снять крылья. Эта процедура отнимает уйму времени», – считает военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «В принципе, для перевозки F-16 подойдет любая железная дорога, которая связывает две страны. Однако доставка может осуществляться лишь на специальные ремонтные площадки, которые должны располагаться неподалеку от границы с Украиной. Не думаю, что в Польше имеются подходящие для этого мощности», – отмечает собеседник.

    «В связи с этим Варшаве придется обращаться за помощью к немцам, которые, теоретически, способны помочь стране наладить необходимые для ремонта F-16 цеха. Таким образом, даже на создание условий, подходящих для работы с американскими истребителями, странам НАТО придется потратить немалые суммы», – подчеркивает эксперт.

    «Отмечу, что работать полякам придется на износ. США планируют передать Украине старые самолеты 1978-1984 годов выпуска. Ломаться они будут достаточно часто. Любое серьезное повреждение обернется сложным процессом транспортировки машины через границу. Сбои в электронике, в системах вооружения, неполадки в двигателе – все эти проблемы ВСУ не смогут решать самостоятельно», – акцентирует он.

    «Уверен, что Варшаву вынудили согласиться на помощь Украине в вопросе починки самолетов. В последнее время Польша достаточно часто конфликтовала с офисом Зеленского, однако если на экономические препирания союзников Вашингтон готов закрыть глаза, то в военной сфере США ожидают полной лояльности», – считает собеседник.

    «Для того, чтобы помешать Украине перевозить F-16 на ремонтные площадки в Польше, России было бы целесообразно наносить удары по железнодорожным путям, соединяющим страны. Только так наши войска сумеют предотвратить починку американских истребителей, переданных противнику, и их возвращению на фронт», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее в США заявили, что направляемые Украине F-16 будут ремонтироваться в Европе, в частности, в Польше. Об этом сообщил Билл Лаплант, американский замминистра обороны по закупкам и материально-техническому обеспечению. Он отметил, что Вашингтон и союзники также работают над вопросом обучения бойцов ВСУ «выполнению некоторых из простых ремонтных работ» на месте, и это, по его мнению, является вызовом. Кроме того, западные специалисты намерены дистанционно консультировать украинцев по вопросам, связанным с техобслуживанием истребителей.

    Замминистра также заявил, что американский военно-промышленный комплекс вместе с европейскими партнерами будет координироваться с представителями ВСУ. По словам Лапланта, США предпринимают все усилия для работы в данном направлении. Напомним, в конце июля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о начале работы центра по ремонту и обслуживанию танков Leopard, поставляемых на Украину в Гливице.

    Представитель минобороны Германии Митко Мюллер сообщил, что в Польше будут ремонтироваться модели танков Leopard 2 A4. Более современные версии A5 и A6 планируют обслуживать силами промышленности ФРГ. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что западные страны планируют переориентироваться с поставок новых вооружений Украине на ремонт уже поврежденной техники ВСУ. Однако, по мнению экспертов, процесс доставки сломанной техники в Европу будет сопровождаться целым рядом логистических проблем.

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    15 ноября 2023, 21:59
    Борца с русским языком экс-депутата Верховной рады Фарион уволили из Львовского политеха
    Борца с русским языком экс-депутата Верховной рады Фарион уволили из Львовского политеха
    @ Павел Паламарчук/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион уволена с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника», сообщают украинские СМИ.

    По информации «Обозревателя», Фарион уволена по статье «Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы».

    Сообщается, что проект приказа об увольнении Фарион был внесен ректором университета 15 ноября и согласован проректорами и главным бухгалтером.

    Ранее Фарион заявила, что не считает членов нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), не говорящих на украинском, украинцами. СБУ возбудила дело против Фарион за слова о русскоязычных солдатах ВСУ.

    Коментарии (12)
    15 ноября 2023, 08:45
    Пентагон решил ремонтировать украинские F-16 в Польше

    Пентагон: Направляемые F-16 после применения на Украине будут ремонтироваться в Европе

    Пентагон решил ремонтировать украинские F-16 в Польше
    @ U.S. Air Force /Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставляемые Украине коллективным Западом истребители-бомбардировщики F-16 будут проходить в странах Европы, в частности в Польше, серьезные ремонтно-технические работы после применения в ходе конфликта, сообщил замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант.

    По его словам, план состоит в том, чтобы проводить как можно больший объем серьезных ремонтных работ F-16 в Европе, а Польша одно из мест, передает ТАСС.

    По словам Лапланта, США, союзники и партнеры работают над вопросом обучения бойцов ВС Украины (ВСУ) «выполнению некоторых из простых ремонтных работ» на Украине, и «это вызов».

    Замминистра рассказал, что западные специалисты намерены дистанционно консультировать ВСУ по вопросам, связанным с техобслуживанием истребителей.

    Кроме того, продолжил он, американский военно-промышленный комплекс вместе с европейскими партнерами будет координироваться с украинскими коллегами. «Надеюсь, скоро будет что-то объявлено по этой теме. В этом направлении были предприняты усилия», – отметил Лаплант, выступая на конференции, проведенной газетой Politico.

    Ранее глава дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил об отсутствии конкретной информации о сроках поставки истребителей F-16 Украине.

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    15 ноября 2023, 14:38
    Азербайджанцам вручили повестки в военкомат в ресторане в Воронеже

    «Вести Воронеж»: Силовики вручили повестки в военкомат азербайджанцам во время застолья в Воронеже

    Tекст: Вера Басилая

    В Воронеже в ресторане «Форт» примерно 50 отдыхающим силовики во время проверки документов вручили повестки в военкомат, предварительно, речь идет об азербайджанцах, сообщил источник «Вести Воронеж».

    Силовики пришли в ресторан в Воронеже, где большая компания праздновала день рождения. У гостей сначала проверили документы, а потом вручили повестки якобы для прохождения срочной службы в армии России, передает «Вести Воронеж».

    СМИ запросили информацию в правоохранительных органах.

    Ранее Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» после того, как в Москве из военкомата сбежали двое призывников – уроженцев Таджикистана, получивших российское гражданство.

    В августе в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет.

    Коментарии (5)
    15 ноября 2023, 20:19
    СБУ возбудила дело против Фарион за слова о русскоязычных солдатах ВСУ
    СБУ возбудила дело против Фарион за слова о русскоязычных солдатах ВСУ
    @ Евгений Котенко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    СБУ возбудила уголовное дело по четырем статьям против экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, в том числе из-за ее высказывания о русскоязычных солдатах и офицерах ВСУ.

    Кроме того, Фарион опубликовала личные данные студента из Крыма, который поддерживает власти Украины. Ее обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной и региональной принадлежности», «Оскорбление чести и достоинства военнослужащего», «Нарушение тайны переписки» и «Нарушение неприкосновенности частной жизни», сообщает РИА «Новости».

    Ранее Фарион заявила, что не считает членов нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), не говорящих на украинском, украинцами.

    Коментарии (12)
    15 ноября 2023, 20:56
    МИД: Вступление Украины в НАТО неприемлемо в любом виде

    В МИД заявили о неприемлемости вступления Украины в НАТО в любом виде

    Tекст: Ольга Иванова

    Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России в любом виде, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова, комментируя слова экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена о вступлении Украины в альянс по частям, подчеркнула, что для России вступление Украины в альянс в каком угодно виде неприемлемо, передает ТАСС.

    Напомним, Расмуссен считает, что Украину необходимо принять в НАТО без новых регионов России, чтобы дать «сигнал» Москве. По мнению экс-генсека НАТО, исключение из состава Украины новых регионов России уменьшит угрозу прямого конфликта альянса с Москвой, в то же время Киев сможет нарастить военные силы.

    Коментарии (5)
    15 ноября 2023, 15:11
    Российские средства ПВО уничтожили возле Павлограда украинский самолет МиГ-29
    Российские средства ПВО уничтожили возле Павлограда украинский самолет МиГ-29
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Средствами противовоздушной обороны в районе города Павлограда Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, сбит МиГ-29 в Павлограде Днепропетровской области, перехвачены семь снарядов РСЗО HIMARS.

    Кроме того, уничтожены 30 украинских беспилотников в Харьковской области, ЛНР и ДНР и Запорожской области.

    Также за сутки Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 145 районах. Поражены радиолокационная станция ЗРК С-300, а также три пункта управления 67-й механизированной бригады ВСУ, 31-й бригады оперативного назначения и 50-го полка нацгвардии около Серебрянки ДНР.

    Всего с начала СВО уничтожены 535 самолетов, 254 вертолета, 8934 беспилотника, 441 ЗРК, 13 396 танков и других бронемашин, 1184 боевые машины РСЗО, 7105 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 273 единицы спецтехники.

    Ранее российская ПВО уничтожила украинский МиГ-29 возле Запорожья.

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    15 ноября 2023, 14:56
    На Украине военнообязанных нелегально вывозили из страны под видом священников
    На Украине военнообязанных нелегально вывозили из страны под видом священников
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Организатора незаконного выезда военнообязанных мужчин с Украины под видом священнослужителей осудили на пять лет условно во Львовской области.

    Мужчина подавал в Госслужбу Украины по этнополитике ложные сведения о своих «клиентах», выдавая их за членов местных евангелических общин, пишут украинские СМИ, передает ТАСС. По полученным документам они беспрепятственно пересекали украинскую границу и отправлялись в Польшу.

    В сентябре СБУ раскрыла схемы незаконного выезда уклонистов с Украины.

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    15 ноября 2023, 09:25
    Стало известно о потере контрактов украинских компаний из-за польской забастовки

    «Страна.ua»: Украинские компании теряют контракты из-за польской забастовки

    Tекст: Александра Юдина

    Экономика Украины несет большой урон из-за забастовки польских перевозчиков на границе, пишут украинские СМИ.

    В сообщении «Страна.ua» отмечается, что контрагенты за рубежом уже отказываются от услуг украинских компаний, передает RT.

    При этом издание отмечает, что в случае, если забастовка продлится еще несколько недель, финансовый год для Украины можно считать закрытым.

    «С середины декабря начнется традиционное рождественское затишье в Европе», – указано в статье.

    Ранее польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Действия польских перевозчиков вызвали серьезное недовольство среди украинского руководства. Так, посол страны в Варшаве Василий Зварич назвал происходящие события «болезненным ударом в спину».

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    Грандиозная программа милитаризации Польши, представляющая непосредственную угрозу России, похоже, сама оказалась под угрозой. По крайней мере, речь идет о планах по масштабным поставкам в польскую армию оружия, изготовленного в Южной Корее. Почему эти планы срываются и как это связано с прошедшими не так давно в Польше выборами? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

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