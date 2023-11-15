Политолог: Выборы в России стали консолидирующим общество событием

Политолог Анна Федорова: Россияне интересуются выборами и доверяют результатам голосования

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Самый главный момент этой встречи состоит в том, что президент подчеркнул свою приверженность стабильному, бесперебойному, эффективному функционированию избирательной системы в России», – считает Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

«В последние годы псевдоэксперты несколько раз предрекали отмену выборов: сперва во время пандемии, а затем – после начала СВО. Но ничего подобного не происходило. Выборы всех уровней проходили в полном соответствии с действующим законодательством. И более того, выборы стали для страны важным событием, консолидирующим общество», – указала она.

«Стабильность и бесперебойность работы системы – это то, что россияне оценивают по достоинству. Наши люди в хорошем смысле привыкли к институту выборов и считают его необходимым. Явка на выборах тоже растет. Все это сильно отличается от 90-х годов, когда россияне думали, что выборы неважны. Это, кстати, показывало слабость тогдашних российских политических институтов. А сегодня все иначе», – подчеркнула спикер.

«Еще один принципиальный момент – это удобство голосования. Сегодня любой россиян может проголосовать где угодно и без каких-либо затруднений даже в том случае, если он находится в другом регионе. Для этого ему достаточно воспользоваться системой «Мобильный избиратель», – подчеркнула политолог.

«Также избиратели могут проголосовать дистанционно, а выборы становятся таким гражданским актом, который очень легко осуществить. Поэтому мы видели такие очереди на участки в новых регионах, где выборы стали праздником, символизирующим исторический шаг – интеграцию Донбасса и Новороссии в политическое пространство РФ», – заметила собеседница.

«Кроме того, российскую избирательную систему характеризует легитимность. Люди интересуются выборами, они в абсолютном большинстве доверяют результатам голосования, считают его честным и справедливым. В итоге сумма этих факторов обеспечивает эффективное функционирование и развитие электоральной системы в России», – резюмировала она.

Владимир Путин в среду провел встречу с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов, а также вручил им госнаграды. Так, глава ЦИК Элла Памфилова удостоилась ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а сотрудники избиркома ДНР Вячеслав Дзюба, Наталья Дзюба, Татьяна Московчук и Инна Охременко получили медали «За храбрость» II степени, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что избиркомы – это важнейшие госинституты, поэтому надлежащая организация выборов имеет определяющее значение с точки зрения сохранения внутренней политической стабильности для легитимности власти и для доверия людей к голосованию. По словам главы государства, за 30 лет в РФ в сфере выборов сформирована добротная законодательная, нормативная база. Он добавил, что сейчас действует более 20 электронных сервисов на порталах госуслуг и ЦИК, а также активно развивается ДЭГ.

Все это увеличивает доверие электората, сказал Путин. «По итогам единого дня голосования в 2020 году 60% респондентов ВЦИОМа заявили, что доверяют результатам выборов, а в сентябре 2022 года 69% считали, что выборы в их регионе прошли в целом честно, без серьезных нарушений», – пояснил он.

Памфилова, в свою очередь, призналась, что для нее честь получать награду вместе с коллегами из ДНР, которые во время прошедших выборов под обстрелами Волновахи получили травмы, но, несмотря на это, продолжили свою важную миссию, не оставили комиссии. Она поблагодарила регионы за то, что во время этих выборов «впервые в истории новейшей России» люди выбирали власть «в тяжелейших условиях, военных условиях, но такова была воля народа».

Она попросила у Путина разрешения нарушить протокол, чтобы предоставить слово главе ИК Ростовской области Андрею Бурову, который занимался организацией выборов и референдумов в новых регионах.

«Я вспоминаю 2021 год, когда впервые было опробовано электронное дистанционное голосование на территории иного государства – тогда было еще иное государство. В результате 200 тысяч граждан Российской Федерации проголосовали с помощью электронных ресурсов, а 50 тысяч пришли на наши избирательные участки, которые были развернуты в Ростовской области», – рассказал Буров.



Следующим этапом, по его словам, стала работа по вхождению новых субъектов в состав Российской Федерации. «Многие мои коллеги, товарищи, друзья уехали в территории и продолжили там работу, уже непосредственно на месте. Ни обстрелы, ни провокации не вводили нас ни в какое заблуждение. Мы понимали, что референдум, выборы должны состояться, должны состояться в четком соответствии с действующим законодательством, легитимно и абсолютно открыто», – заявил глава избиркома.

«Иногда встречаешь такие заметки, когда говорят: да что там, это голосование было под дулом автомата. Я Вам скажу, Владимир Владимирович. Я там был, я видел этих избирателей, я видел их глаза и видел искреннее желание войти в состав России. А самое большое наше достижение за эти два года, да и вообще за 30-летнюю историю – это то, что мы всегда были вместе, а вместе мы решим абсолютно все», – заключил Буров.

