35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.15 комментариев
Россияне столкнулись с блокировкой из-за рубежа ввезенных по параллельному импорту машин
Владельцы европейских автомобилей, в том числе BMW, Mercedes и Renault, ввезенных в Россию по параллельному импорту, столкнулись с их блокировками.
Из-за санкций многие автоконцерны отключили диагностическое оборудование и программное обеспечение, попытки подключиться к несертифицированному диагностическому оборудованию приводят к блокировке ввезенных по параллельному импорту иномарок, передают «Известия» со ссылкой на источники в крупных дилерских центрах и станциях техобслуживания.
«Новые машины при обслуживании в несертифицированных сервисах превращаются в «кирпич» и стоят «мертвым колом» в гаражах. К нам обращаются такие пострадавшие», – рассказал собеседник издания.
Когда диагностическое оборудование подключается к автомобилю, происходит обмен информацией с сервером автоконцерна, и в случае несовпадения информации автомобиль блокируется, поясняет издание. Чаще с блокировками сталкиваются автовладельцы, пользующиеся услугами «гаражных» СТО, где сертифицированное оборудование отсутствует.
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