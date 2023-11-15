Исследователи оценили темпы внедрения ИИ в России

«Российский рынок ИИ стабильно растет: его общий объем в 2021 году составил более 550 млрд рублей, а в 2022 году он вырос до 650 млрд рублей. По оценке экспертов, к концу 2023 года экономический эффект только от снижения операционных расходов организаций за счет применения ИИ достигнет 400 млрд рублей. Внедрение технологий на базе искусственного интеллекта происходит во всех сферах экономики России, включая социально значимые отрасли и госуправление», – отметил гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

«Практически по всем исследованным отраслям (по данным исследований АНО «Цифровая экономика») Россия не только не отстает по этому параметру от передовых зарубежных юрисдикций, но и, например, в здравоохранении и промышленности находится в группе стран-лидеров по темпам внедрения ИИ по этим направлениям. Это, в том числе, является результатом слаженной работы бизнеса и государства. И необходимость поддержки этого тренда учтена в Стратегии развития ИИ в России до 2030 года, обновленной осенью этого года», – добавил он.

По словам экспертов, развитие и применение технологий ИИ должно не только развиваться, но и быть безопасным, а польза для граждан должна быть в приоритете.

«В Национальном кодексе этики искусственного интеллекта, мы придерживаемся человекоцентричного подхода – благополучие граждан должно находиться на первом месте. При этом мы понимаем, что избыточное регулирование приведет к отставанию России в сфере искусственного интеллекта», – подчеркнул Плуготаренко.

Согласно данным исследования АНО «Цифровая экономика», прошлый год стал прорывным с точки зрения законодательных изменений в сфере ИИ в России. Так, в июле 2022 года в России принят ряд законодательных инициатив, делающий возможной полноценную обработку облачных данных для построения моделей ИИ. Также были применены экспериментальные правовые режимы в части использования беспилотных автомобилей, а правительство утвердило первые ЭПР, позволяющие в упрощенном порядке использовать беспилотные авиационные системы (БАС) массой более 30 кг в пяти регионах России. В 2023 году было принято более 40 ГОСТов в сфере регулирования ИИ. Регионы тоже включились в повестку – один из первых документов, регулирующих комплексное использование технологии ИИ на региональном уровне, был принят в 2022 году в Татарстане, а во Владивостоке был открыт Дальневосточный центр искусственного интеллекта.

«Анализируя опыт стран в последний год мы видим, как развитие искусственного интеллекта стало одним из важнейших направлений государственной политики. Огромное внимание уделяется этому и в России. Уже принятые меры в совокупности дают отличную базу для того, чтобы мы могли вывести отрасль на новый уровень и обеспечить не только технологический суверенитет, но и достичь технологического лидерства, и сделать Россию наиболее благоприятной юрисдикцией для развития ИИ», – комментирует директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян.