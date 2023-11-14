Глава ГУР МО Украины Буданов допустил, что конфликт в стране останется юридически не завершенным

Tекст: Антон Никитин

Буданов привел в пример случаи из истории, когда давние войны между странами остались юридически не завершенными. Так, отметил он, было между Россией и Японией, которые после 1945 года не заключили мирный договор.

«Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене соответствующего запрета на них со стороны киевского режима. При этом российский лидер указывал, что кураторы внешней политики Украины сейчас начали сами говорить о мирных переговорах.

Газета ВЗГЛЯД писала, как украинские власти пять раз упустили возможность урегулировать конфликт с Россией.