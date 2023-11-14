Французский политик Филиппо: Зеленский больше не нужен США

Tекст: Антон Никитин

Филиппо на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) отметил, что «нарратив НАТО в отношении Зеленского полностью изменился». То, что США теперь хотят «избавиться» от украинского президента, французский политик назвал «классическим приемом», передает РИА «Новости».

Как считает лидер партии «Патриоты», Зеленскому угрожают из-за отмены предстоящих в следующем году выборов президента Украины. Также, отметил Филиппо, Вашингтон пытается обвинить Украину в причастности к подрыву «Северных потоков».

«Война временно переместилась на Ближний Восток. Зеленский больше не нужен», – заключил французский политик.

В Кремле ранее обращали внимание, что в докладах, расследованиях, сообщениях СМИ о причинах террористического акта на «Северных потоках» все чаще упоминаются украинские следы.