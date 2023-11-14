Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.0 комментариев
Французский политик: США хотят избавиться от своего подопечного Зеленского
Французский политик Филиппо: Зеленский больше не нужен США
Отношение НАТО к президенту Украины Владимиру Зеленскому изменилось, теперь Соединенные Штаты «хотят избавиться от своего подопечного», считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Филиппо на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) отметил, что «нарратив НАТО в отношении Зеленского полностью изменился». То, что США теперь хотят «избавиться» от украинского президента, французский политик назвал «классическим приемом», передает РИА «Новости».
Как считает лидер партии «Патриоты», Зеленскому угрожают из-за отмены предстоящих в следующем году выборов президента Украины. Также, отметил Филиппо, Вашингтон пытается обвинить Украину в причастности к подрыву «Северных потоков».
«Война временно переместилась на Ближний Восток. Зеленский больше не нужен», – заключил французский политик.
В Кремле ранее обращали внимание, что в докладах, расследованиях, сообщениях СМИ о причинах террористического акта на «Северных потоках» все чаще упоминаются украинские следы.