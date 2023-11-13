Tекст: Ольга Никитина

Песков, комментируя публикацию The Washington Post о причастности полковника ВСУ Романа Червинского к диверсии на «Северных потоках», сообщил, что Кремль изучает все данные по этому вопросу.

При этом представитель Кремля призвал тех, кто ведет расследование подрыва «Северных потоков», «не заматывать» эту тему, а стремиться представить публике результаты своей работы, назвать виновных – и исполнителей, и тех, кто координировал их действия, а также заказчиков.

Песков обратил внимание на содержавшееся в этой статье утверждение о том, что президент Украины Владимир Зеленский мог быть не в курсе подобных действий своих подчиненных. Представитель Кремля назвал это тревожным знаком, причем не только для России, но и для западных стран, поскольку киевский режим не контролирует ситуацию в собственной стране.

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем власти США через СМИ обвиняют украинских партнеров в теракте.