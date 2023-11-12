США перекладывают на Украину вину за крупнейшую диверсию против России

Зачем США пытаются приписать Украине теракт на «Северном потоке»

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Бывший полковник украинских Сил специальных операций Роман Червинский координировал диверсию на газопроводе «Северный поток», произошедшую 26 сентября 2022 года, пишут издания The Washington Post и Spiegel со ссылкой на официальных лиц на Украине и в странах Европы, а также на другие источники, знакомые с деталями произошедшей тайной операции.

Тогда в результате серии взрывов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в Балтийском море были разрушены обе нитки «Северного потока – 1» и одна из двух нитей «Северного потока – 2». В публикациях говорится, что 48-летний Червинский был «координатором» операции, управляя логистикой и поддержкой команды из шести диверсантов.

Эта группа арендовала парусник под вымышленными именами и использовала глубоководное водолазное оборудование для установки взрывных устройств на российских газопроводах. Червинский действовал не по собственной воле, а выполнял приказы более высокопоставленных украинских чиновников, которые в конечном счете подчинялись главкому ВСУ Валерию Залужному.

Сам Червинский через своего адвоката опроверг свою причастность к диверсии на трубопроводе. «Все предположения о моей причастности к атаке на «Северный поток» распространяются российской пропагандой без каких-либо оснований», – заявил бывший украинский офицер в письменном заявлении. Представители украинских властей не ответили на вопросы об участии Червинского в диверсии.

Американское издание отмечает, что роль Червинского в этом деле иллюстрирует сложную динамику и внутреннее соперничество элит в Киеве, когда разведывательный и военный истеблишмент Украины часто находится в противоречии с политическим руководством. С февраля 2022 года Червинский служил в зоне СВО, воюя против российских сил. Он подчинялся генерал-майору Виктору Ганущаку, который напрямую общался с Залужным.

«Все, кто участвовал в планировании и реализации, подчинялись непосредственно Залужному, поэтому Зеленский об этом не знал», – следует из отчета разведки, полученного ЦРУ, которым якобы поделился Джек Тейшейра, член ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс. Официальные лица во многих странах в частном порядке заявили, что они уверены, что Зеленский лично не одобрял нападение на «Северный поток».

Кроме того, в заметке WP указывается, что в 2020 году Червинский курировал операцию по заманиванию бойцов группы «Вагнер» в Белоруссию с целью их захвата и доставки на Украину для предъявления обвинений. В своем заявлении Червинский указал, что он также «спланировал и реализовал операции по убийству лидеров пророссийских сепаратистов на Украине». Также он якобы руководил «похищением свидетеля», который мог бы подтвердить участие России в атаке на Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines над Донбассом в 2014 году, когда погибли все 298 пассажиров и члены экипажа, находившиеся на борту.

В мае нынешнего года Киевский апелляционный суд оставил Червинского под арестом в рамках уголовного дела о неудачной операции украинской разведки по угону российского военного самолета. Военнослужащему ВКС РФ пообещали деньги, новые документы и вывоз его семьи за границу. Офицер должен был угнать самолет и приземлиться на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области. Но вместо российского самолета на аэродром Канатово прилетели российские ракеты. Под видом летчика с украинской разведкой общались российские спецслужбы, сообщает «Военное обозрение».

В США по-разному оценили «сенсацию» WP и Spiegel. Американский политолог Скотт Беннет в разговоре с «Известиями» назвал Червинского «козлом отпущения». «Уже сообщалось такими людьми, как Сеймур Херш, у которого есть внутренние контакты, указавшие, что именно ЦРУ США вступило в сговор и фактически послало водолазов, чтобы взорвать их», – поделился он своим мнением.

По мнению эксперта, такое обвинение Червинского является подготовкой США к полному отсоединению от режима Владимира Зеленского. Кроме того, Беннетт указал, что все эти действия Вашингтона направлены на то, чтобы отвлечь внимание и перенести вину на другого. «И я не удивлюсь, если Червинский исчезнет, или будет убит, или вдруг окажется на пляже в Майами», – объяснил политолог. Американский миллиардер Илон Маск также отреагировал на материал WP, написав: «Интересно» в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал это «сказкой», первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа обвинил США и НАТО в попытке отвести от себя подозрения в теракте, а сенатор от Крыма Сергей Цеков допустил причастность Червинского к подрыву, но главными организаторами и исполнителями назвал США, сообщает РИА «Новости».

«Веры, конечно, этим публикациям нет – какая может быть вера прессе врага в эпоху войны? Это все равно, что верить Völkischer Beobachter в 1942 году. The Washington Post – рупор Демократической партии США, а Spiegel – информационный ресурс проамериканской Свободной демократической партии ФРГ. Они под чутким руководством из Вашингтона создали историю про то, что якобы всю ответственность за диверсию на трубопроводе несет Украина», – указал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

«Суть в том, что причастность ЦРУ к этому выглядит как унижение Германии. Таким образом, Вашингтон и Берлин нашли козла отпущения в лице Киева, чтобы не ссориться самим. Почему сейчас? Чтоб выглядело как результаты расследования, а не просто ответный вброс на вброс про причастность ЦРУ. Поверит ли этому американское общество? Да оно почти не заметит», – пояснил собеседник.

«Все рассчитано на немецкого обывателя, большинство которых в эту историю не поверит просто на основании логики и понимания, что конечным руководителем диверсии в любом случае были США. Кстати, Свободная демократическая партия не очень хорошо показала себя на последних выборах в Германии в тех землях, где ранее ее позиции были сильны. Так что, судя по всему, и США немцы перестают верить», – добавил аналитик.

«Что касается Украины, то пока нельзя сказать, что США совсем разочаровались в этом своем проекте и решили весь негатив списывать на нее. Но вместе с тем очевидно, что проект приносит американцам гораздо меньше, чем они ожидали. Поэтому эта история с Червинским – такая косвенная выгода, которую решили поиметь США от Украины. Устранить за счет Киева все недопонимания с Берлином, связанные с подрывом «Северного потока», – детализировал эксперт.

«В Белом доме не могут смириться с тем, что тема с диверсией на «Северном потоке» давно ими проиграна. Подозреваю, что даже самые преданные читатели WP в эту историю не поверят. Да это и не окончательная версия о диверсии. США сейчас накидывают вбросы в общественное пространство, и к концу года должны будут сформировать какую-то цельную концепцию о диверсии, которая бы устроила Америку и Европу», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

«Все это делается в рамках внешней проблемы США в виде Украины. У Вашингтона есть опыт таких игр – ранее подобное делалось для оправдания вторжения в Ирак, а также ухода из Афганистана. Здесь тоже есть логические вопросы. Например: а где тогда запрос на экстрадицию в Германию? Где разбирательства и выяснение подробностей дела по дипломатическим каналам между Киевом и Берлином? А изначальная причина всего происходящего – разобщенность групп влияния в администрации президента США, каждая из которых не знает, что делают другие», – добавил собеседник.

«На мой взгляд, вброс про Червинского – это результат подковерной борьбы тех сил в США, которые стоят за Зеленским, против тех, кто стоит за Залужным. Сам Червинский – идеальный козел отпущения, уже находящийся под следствием по другому делу. Интересно только одно: куда зайдет «расследование» и ударит ли эта история по самому Залужному. Думаю, сейчас в США идут споры, кого сделать в итоге крайним в этой истории. Ну и, конечно, такая же борьба идет в Киеве между внутриукраинскими элитами», – поделился мнением американист Малек Дудаков.

«Тем не менее этот кейс нельзя проецировать на все взаимоотношения Вашингтона и Киева. Нельзя сказать, что США полностью разочаровались в украинском проекте и теперь будут списывать на Украину все, что можно. США и дальше будут спонсировать Украину, когда разберутся с нынешним расколом в Конгрессе. Так что здесь мы видим только разборки между отдельными группами влияния – в Вашингтоне и Киеве», – резюмировал политолог.