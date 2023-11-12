До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.12 комментариев
В США журналисты раскрыли план ВСУ заманить бойцов «Вагнера» в Белоруссию в 2020 году
WP: Полковник ВСУ Червинский курировал план по «заманиванию» группы «Вагнер» в Белоруссию для захвата и отправки в Киев
Полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский в 2020 году курировал план по «заманиванию» бойцов группы «Вагнер» в Белоруссию с целью их захвата и отправки в Киев для предъявления обвинений, заявили источники Washington Post из числа неназваных чиновников на Украине и в Европе.
Издание заявляет, что полковник Червинский проводил множество секретных операций против Вооруженных сил России. В частности, по имеющимся у издания данным, в 2020 году Червинский курировал сложный план по заманиванию бойцов группы «Вагнер» в Белоруссию с целью их захвата и доставки на Украину для последующего предъявления обвинений, передает РИА «Новости».
Накануне появилась информация, что бывший командир одной из частей сил спецопераций ВСУ Роман Червинский являлся координатором подрыва «Северных потоков».