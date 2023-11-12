В Крыму назвали главного организатора взрывов на «Северных потоках»

Сенатор от Крыма Цеков назвал США главными руководителями взрывов на «Северных потоках»

Tекст: Валентина Григоренко

Цеков, комментируя причастность Червинского в ситуации по «Северным потокам», отметил, что оно «вполне возможно». Однако, по его словам, Червинский не является главным руководителем взрыва. А главными руководителями и исполнителями являются США, Англия «и каким-то боком там участвовал Червинский, но не более того», отметил сенатор, передает РИА «Новости».

Как указал Цеков, Соединенные Штаты пытаются переложить свою вину на кого-то. «А перекладывать, как говорится, с больной головы на здоровую… хотя это выражение не совсем правильное, потому что голова-то не совсем здоровая… Перекладывать свою вину на кого-то – это характерно для США», – подчеркнул он.

В субботу источники The Washington Post сообщили, что бывший командир одной из частей сил спецопераций ВСУ Роман Червинский был координатором подрыва «Северных потоков». По словам источников издания, он курировал работу команды из шести человек, которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку в местах диверсии.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон причастен к подрыву газопроводов «Северный поток», в результате чего Европа не может получать газ из России.