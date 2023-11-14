ЕК дополнительно выделила 100 млн евро в качестве гумпомощи Украине

СМИ: ВСУ боятся отступления до Львова

Daily Beast: ВСУ боятся отступления до Львова после ослабления внимания Запада

Tекст: Ольга Иванова

В ВСУ боятся, что ослабление внимания со стороны США позволит российским войскам добиться серьезных успехов, что обернется масштабным отступлением, сообщает «Газета.RU» со ссылкой на издание.

Боец с позывным Спенсер рассказал, что без поддержки Запада ВСУ будут вынуждены отступать, возможно, конфликт дойдет до Львова. По данным издания, также есть опасения, что ВСУ будут вынуждены нормировать использование боеприпасов и продовольствия.

Ранее американские СМИ писали, что Запад больше не желает поставлять Киеву современные танки.



