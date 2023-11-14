Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо, в итоге, всем. Ну, кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.0 комментариев
ЕК дополнительно выделила 100 млн евро в качестве гумпомощи Украине
Еврокомиссия выделила Киеву дополнительные 100 млн евро гуманитарной помощи, сообщил ее представитель Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.
Отмечается, что гуманитарная ситуация на Украине сейчас катастрофическая, поэтому были выделены дополнительные средства, передает ТАСС.
Также 10 млн евро помощи были выделены Молдавии «для улучшения условий жизни украинских беженцев».
Ранее руководитель дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель признался в невозможности отправки Киеву 1 млн снарядов.