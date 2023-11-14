Economist: Конфликт на Украине может затянуться еще на пять лет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ранее в Минобороны США заявляли, что конфликт на Украине может длиться в течение следующих трех лет.

Как утверждает издание, западные чиновники все чаще полагают, что война на Украине может затянуться еще на пять лет, передает РИА «Новости». Как констатирует Economist, ни Россия, ни Украина не готовы на уступки.

Ранее CNN сообщил, что через несколько недель после начала контрнаступления Украины западные официальные лица дают все более «отрезвляющие» оценки способности украинских сил отвоевать значительную территорию.