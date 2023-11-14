Белый дом пожаловался на сокращение возможностей для помощи Украине

Помощник Байдена Салливан пожаловался на сокращение возможностей для помощи Украине из-за проблем с финансированием

Tекст: Антон Антонов

Салливан сказал, что речь идет об «инструментах и средствах», которые требуются Украине «для обороны своей территории и наступления». Он заявил, что способность осуществлять военную помощь сохранилась, но «полное финансирование» позволило бы ее оказывать «на более устойчивой основе», передает ТАСС.

При этом для Белого дома «окно возможностей закрывается», но конкретную дату, когда все средства Вашингтона на помощь киевским властям будут израсходованы, Салливан не указал, сказав лишь, что «это уже влияет на возможности по предоставлению Украине всего необходимого».

Салливан выразил уверенность в том, что в обеих палатах Конгресса США есть «сильное двухпартийное большинство», которое поддерживает запрос президента США Джо Байдена на выделение дополнительного финансирования Украине. Он уверен, что финансирования удастся добиться.

«Как именно, с помощью какого механизма и в каком объеме – это вопрос, который я передам на рассмотрение экспертам по законодательству, но скажу лишь, что мы продолжаем активно двигаться в этом направлении», – заявил он.

Салливан сказал, что «национальным интересам США будет нанесен серьезный ущерб», если запрос Байдена не утвердить.

Напомним, хотя Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, привязав к поддержке Украины еще ряд вопросов, в Конгрессе США хотят выделить помощь Израилю в отрыве от вопроса помощи Украине. Белый дом выступает резко против такого разделения.

