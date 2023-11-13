Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.18 комментариев
Премьер Грузии извинился перед Китаем за слова Зурабишвили о Си Цзиньпине
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник пригласил посла Китая Чжоу Циеня, чтобы фактически принести извинения за слова президента Саломе Зурабишвили о председателе КНР Си Цзиньпине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Премьер-министр назвал оценки президента Грузии «категорически неприемлемыми» и «вызывающими возмущение», а также «противоречащими отношению правительства Грузии и ее народа к Китаю».
Заявление Зурабишвили «не отвечает отношениям дружбы и стратегического партнерства двух стран и наносит им ущерб», признал глава правительства Грузии.
Ираклий Гарибашвили отметил, что президент Грузии не впервые «нарушает конституцию и вредит государственным интересам страны своими некоторыми активностями».
«Все это наносит ущерб международному имиджу Грузии», – заявил премьер-министр.
Он выразил надежду на то, что высказывания Зурабишвили о председателе КНР «не нанесут ущерб позитивной динамике отношений» Тбилиси и Пекина.
По грузинским законам, только правительство Грузии несет ответственность за внешнюю политику страны.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, посещавшая Францию с несогласованным с правительством страны визитом, в интервью французским СМИ согласилась, что председатель КНР Си Цзиньпин мог бы быть осужден за «геноцид уйгуров», но признала, что это «нереалистично».