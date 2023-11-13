Премьер Грузии извинился перед Китаем за слова Зурабишвили о Си Цзиньпине

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Премьер-министр назвал оценки президента Грузии «категорически неприемлемыми» и «вызывающими возмущение», а также «противоречащими отношению правительства Грузии и ее народа к Китаю».

Заявление Зурабишвили «не отвечает отношениям дружбы и стратегического партнерства двух стран и наносит им ущерб», признал глава правительства Грузии.

Ираклий Гарибашвили отметил, что президент Грузии не впервые «нарушает конституцию и вредит государственным интересам страны своими некоторыми активностями».

«Все это наносит ущерб международному имиджу Грузии», – заявил премьер-министр.

Он выразил надежду на то, что высказывания Зурабишвили о председателе КНР «не нанесут ущерб позитивной динамике отношений» Тбилиси и Пекина.

По грузинским законам, только правительство Грузии несет ответственность за внешнюю политику страны.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, посещавшая Францию с несогласованным с правительством страны визитом, в интервью французским СМИ согласилась, что председатель КНР Си Цзиньпин мог бы быть осужден за «геноцид уйгуров», но признала, что это «нереалистично».