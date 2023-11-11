До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.5 комментариев
Президента Грузии обвинили в нанесении ущерба отношениям с Китаем
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, посещающая Францию с несогласованным с правительством страны визитом, сделала заявление против стратегического партнерства Тбилиси и Пекина, заявили в правящей «Грузинской мечте», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В частности, она в интервью французским СМИ согласилась, что председатель КНР Си Цзиньпин мог бы быть осужден за «геноцид уйгуров», но признала, что это «нереалистично».
Первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский назвал это заявление президента «безответственным, противоречащим интересам Грузии».
Его поддержал коллега-депутат из правящей партии Давид Матикашвили, который заявил, что Зурабишвили «поставила под опасность стратегические отношения Грузии и Китая».
«Надеемся, что китайская сторона понимает, что Зурабишвили – это формальный президент», – отметил он.
Ранее Зурабишвили избежала импичмента за несогласованные с правительством зарубежные визиты, что необходимо по конституции.