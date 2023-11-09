У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.5987 комментариев
Грузинский президент отбыла в Париж без разрешения правительства
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, ранее избежавшая импичмента за визиты за границу в нарушение конституции, в четверг отбыла в Париж, не согласовав это с правительством, чего требует основной закон, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В администрации правительства журналистам заявили, что президент не обращалась по поводу поездки на мирный саммит по Ближнему Востоку во Франции.
Сама Зурабишвили заявила, что примет участие в дискуссиях вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем.
При этом официальную делегацию Грузии по приглашению президента Эмануэля Макрона возглавит премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Президент Грузии заявила, что «продолжит лоббировать присвоение стране статуса кандидата в Евросоюз», а пребывание в Париже вместе с премьер-министром предложила расценивать как «шаг к деполяризации».