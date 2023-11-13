Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.18 комментариев
Чемезов заявил о росте интереса за рубежом к зарекомендовавшей себя в СВО российской технике
Отмечается рост интереса за рубежом к российской военной технике, зарекомендовавшей себя в ходе спецоперации на Украине, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.
«Да, конечно. Интерес большой», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Чемезов отметил, что военные, эксплуатирующие боевую технику, периодически делятся с инженерами и конструкторами своими предложениями и замечаниями, передает ТАСС.
«Практически модернизация идет постоянно», – пояснил глава Ростеха. Он подчеркнул, что интерес к российской авиации и достижениям остается большим.
«Многие страны хотели бы тоже производить нашу технику у себя. Мы рассматриваем такую вероятность, прежде всего с нашими партнерами из Китая», – заключил Чемезов.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что за рубежом заинтересовались покупкой российского истребителя Checkmate.