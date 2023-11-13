Начальник полиции задержан по подозрению во взятках в Выборге

МВД: В Выборге задержан начальник полиции по подозрению во взятках на 8 млн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению пресс-службы, которая ссылается на оперативные данные, за оказание покровительства незаконной вырубке леса подозреваемый получил взятки на сумму более 8 млн рублей. По результатам оперативной работы управления собственной безопасности главка следователями в отношении начальника УМВД возбуждено дело, подпадающее под ст. 290 УК РФ о получении взятки.

Утром 13 ноября он был задержан полицейскими по месту жительства и доставлен для проведения процессуальных действий, передает ТАСС.

Как уточнили в полиции, причастность начальника УМВД к коррупционной схеме установили в результате расследования другого дела, по которому в конце октября оперативники службы собственной безопасности задержали начальника экономической полиции Выборга.

Мужчину изобличили в превышении полномочий: по версии следствия, он покровительствовал занимавшимся нелегальной вырубкой леса в Выборгском районе лицам. В данный момент полиция устанавливает причастных к незаконным вырубкам.

Ранее в Москве нескольких сотрудников полиции заподозрили в получении взятки за допуск миграционных нарушений, их отстранили от службы.