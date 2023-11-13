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Начальник полиции задержан по подозрению во взятках в Выборге
МВД: В Выборге задержан начальник полиции по подозрению во взятках на 8 млн рублей
Полицейские в Ленобласти задержали начальника управления МВД по Выборгскому району по подозрению в получении взяток от так называемых черных лесорубов на сумму порядка 8 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.
Согласно сообщению пресс-службы, которая ссылается на оперативные данные, за оказание покровительства незаконной вырубке леса подозреваемый получил взятки на сумму более 8 млн рублей. По результатам оперативной работы управления собственной безопасности главка следователями в отношении начальника УМВД возбуждено дело, подпадающее под ст. 290 УК РФ о получении взятки.
Утром 13 ноября он был задержан полицейскими по месту жительства и доставлен для проведения процессуальных действий, передает ТАСС.
Как уточнили в полиции, причастность начальника УМВД к коррупционной схеме установили в результате расследования другого дела, по которому в конце октября оперативники службы собственной безопасности задержали начальника экономической полиции Выборга.
Мужчину изобличили в превышении полномочий: по версии следствия, он покровительствовал занимавшимся нелегальной вырубкой леса в Выборгском районе лицам. В данный момент полиция устанавливает причастных к незаконным вырубкам.
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