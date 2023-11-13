Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.3 комментария
Эксперты не нашли в России ни одного региона, где питаются по всем нормам
Эксперты ВШЭ: В России нет регионов, где жители питаются по всем нормам
Ни в одном российском регионе потребление пищи не укладывается в условные нормы здорового питания, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Высшей школой экономики (ВШЭ).
Авторы исследования обратили внимание на серьезные проблемы в структуре питания российского населения с сильной разницей по регионам, передает Ura.ru.
В большинстве регионов, по данным исследователей, отмечается недостаток потребления овощей, фруктов, молока, при этом потребление сахара избыточное.
Так, лучше всех по итогам 2021 года питались жители Омской области. А с наибольшими проблемами столкнулся Чукотский автономный округ, пишет РБК.
Ранее в России предложили запретить вегетарианство для детей.