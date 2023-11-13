Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.3 комментария
MWM: Израиль может не передать Финляндии системы ПВО «Праща Давида»
Возможность передачи Финляндии израильских систем ПВО «Праща Давида» оказалась под угрозой из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщают американские СМИ.
Способность Израиля доставить системы «Праща Давида» в установленные сроки все чаще подвергается сомнению из-за эскалации конфликта, пишет американский журнал Military Watch.
В статье говорится, что Израиль столкнулся с нехваткой боеприпасов особенно для систем ПВО малой дальности, передает РИА «Новости».
Как отмечает американское издание, Израиль в свете напряженности в отношениях с ливанским шиитским движением «Хезболла» будет в значительной степени полагаться на «Пращу Давида».
Накануне пресс-служба Минобороны Израиля сообщила о подписании «исторического соглашения» о продаже Финляндии системы ПРО «Праща Давида» за 317 млн евро.