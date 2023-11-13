MWM: Израиль может не передать Финляндии системы ПВО «Праща Давида»

Tекст: Ольга Никитина

Способность Израиля доставить системы «Праща Давида» в установленные сроки все чаще подвергается сомнению из-за эскалации конфликта, пишет американский журнал Military Watch.

В статье говорится, что Израиль столкнулся с нехваткой боеприпасов особенно для систем ПВО малой дальности, передает РИА «Новости».

Как отмечает американское издание, Израиль в свете напряженности в отношениях с ливанским шиитским движением «Хезболла» будет в значительной степени полагаться на «Пращу Давида».

Накануне пресс-служба Минобороны Израиля сообщила о подписании «исторического соглашения» о продаже Финляндии системы ПРО «Праща Давида» за 317 млн евро.