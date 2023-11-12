Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное – свою историю, историю рода, семьи, историю страны.2 комментария
Израиль продал Финляндии систему ПРО «Праща Давида»
МО: Израиль продал Финляндии систему ПРО «Праща Давида» за 317 млн евро
Пресс-служба Минобороны Израиля сообщила о подписании «исторического соглашения» о продаже Финляндии системы ПРО «Праща Давида» за 317 млн евро.
По сообщению ведомства, генеральный директор Минобороны Эяль Замир подписал соглашение о продаже системы «Праща Давида» в Финляндию, стоимость соглашения оценивается в 317 млн евро, передает ТАСС.
Ранее США одобрили продажу Финляндии израильской системы противоракетной обороны (ПРО) «Праща Давида», разработанной компанией Rafael совместно со специалистами из США.