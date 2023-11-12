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    Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное – свою историю, историю рода, семьи, историю страны.

    2 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему МОК танцует под дудку Вашингтона

    До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.

    16 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Отношения США и Турции будут только ухудшаться

    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

    0 комментариев
    12 ноября 2023, 11:56

    Израиль продал Финляндии систему ПРО «Праща Давида»

    МО: Израиль продал Финляндии систему ПРО «Праща Давида» за 317 млн евро

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-служба Минобороны Израиля сообщила о подписании «исторического соглашения» о продаже Финляндии системы ПРО «Праща Давида» за 317 млн евро.

    По сообщению ведомства, генеральный директор Минобороны Эяль Замир подписал соглашение о продаже системы «Праща Давида» в Финляндию, стоимость соглашения оценивается в 317 млн евро, передает ТАСС.

    Ранее США одобрили продажу Финляндии израильской системы противоракетной обороны (ПРО) «Праща Давида», разработанной компанией Rafael совместно со специалистами из США.

    11 ноября 2023, 17:33
    Стали известны первые итоги саммита арабских и исламских государств по Газе

    Asharq: Участники саммитов ЛАГ и ОИС жестко осудили Израиль за действия в Газе

    Стали известны первые итоги саммита арабских и исламских государств по Газе
    @ Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль несет ответственность за вооруженный конфликт в секторе Газа, война в анклаве не может быть классифицирована как самооборона, следует из проекта итоговой резолюции совместного саммита стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

    Телеканал Asharq привел выдержку из предполагаемой резолюции саммита ЛАГ и ОИС, в которой говорится, что осуждается «израильская агрессия» против сектора Газа, а также отрицается какое-либо оправдание войны в анклаве, передает ТАСС.

    В то же время в ходе арабского саммита в Эр-Рияде состоялась встреча президентов Египта и Сирии Абдель Фаттаха ас-Сиси и Башара Асада. В переговорах приняли участие члены сопровождающих делегаций, в том числе египетский и сирийский министры иностранных дел.

    В Саудовской Аравии прошли два экстренных саммита по ситуации в Газе, для участия в мероприятиях прибыли президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган, президент Сирии Башар Асад.

    Король Иордании Абдалла II призвал международное сообщество осудить действия Израиля в отношении палестинского населения в секторе Газа как военное преступление.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «бессовестной и трусливой» позицию Запада по сектору Газа.

    Коментарии (21)
    11 ноября 2023, 12:09
    Армию Израиля остановили в окрестностях больницы «Аш-Шифа» в Газе
    Армию Израиля остановили в окрестностях больницы «Аш-Шифа» в Газе
    @ IDF/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате ожесточенных боев палестинские силы остановили продвижение военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.

    По данным агентства Tasnim, палестинские бойцы дали отпор ЦАХАЛ на более чем пяти направлениях в городе Газа, передает RT. Сообщается, что в результате построения мощной линии обороны было остановлено продвижение армии Израиля к больнице «Аш-Шифа», несколько израильских военнослужащих погибли.

    Накануне школа «Аль-Бурак» в секторе Газа подверглась обстрелу, погибли 25 человек.

    Коментарии (12)
    11 ноября 2023, 20:43
    В Иране заявили о поражении США на Ближнем Востоке после операции ХАМАС

    Министр Хатиб: США потерпели поражение на Ближнем Востоке из-за операции ХАМАС

    В Иране заявили о поражении США на Ближнем Востоке после операции ХАМАС
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Операция ХАМАС привела к поражению США на Ближнем Востоке, американской администрации придется изменить политический курс в регионе, заявил министр информации (разведки) Ирана Сейид Эсмаил Хатиб.

    Хатиб отметил, что гегемония американской власти, которая оказывала поддержку Израилю пала и позорно ушла из региона. Министр, как передает иранское государственное агентство IRNA, также указал на то, что США потерпели гораздо большую неудачу, чем сам Израиль, передает РИА «Новости».

    По словам Хатиба, неудача в Израиле изменит политические методы США на Ближнем Востоке.

    Ранее CNN сообщила, что дипломаты США предупредили американское правительство, что поддержка Израиля испортит отношения с «целым поколением арабов».

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему поддержка Израиля создает для президента США Джо Байдена проблемы внутри страны.

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    11 ноября 2023, 15:30
    Эрдоган жестко раскритиковал позицию Запада по сектору Газа

    Президент Турции Эрдоган назвал «бессовестной и трусливой» позицию Запада по сектору Газа

    Эрдоган жестко раскритиковал позицию Запада по сектору Газа
    @ Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Позиция поддерживающих Израиль западных стран по ситуации в секторе Газа является проявлением трусости и бессовестности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии внеочередных саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде.

    Эрдоган напомнил, что когда в результате нападения на редакцию Charlie Hebdo погибли около 20 человек, мировые лидеры устроили шествие в Париже, в то время, как в секторе Газа погибли почти 20 тыс. человек, и никто не сказал ни слова, передает РИА «Новости».

    Турецкий лидер назвал поведение западных стран, не призывающих Израиль к прекращению огня, «трусостью» и «отсутствием совести», а их молчание «постыдным».

    Эрдоган также подчеркнул, что итоги голосования ГА ООН по резолюции о прекращении огня на Ближнем Востоке показали, что поддерживающие Израиль страны в меньшинстве. По его словам, за резолюцию высказалась 121 страна, что показало, насколько одиноки Израиль и те, кто его поддерживают, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что Турция рассматривает возможность обращения в Международный уголовный суд, чтобы объявить Израиль военным преступником за действия в секторе Газа.

    В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде открылись два внеочередных саммита с участием лидеров арабских и исламских стран, посвященных ситуации в секторе Газа.

    ХАМАС призвало лидеров арабских и исламских стран принять «историческое решение», которое поможет прекратить нападения Израиля в Газе.

    Коментарии (2)
    11 ноября 2023, 14:21
    ХАМАС призвало лидеров арабских и исламских стран принять «историческое решение»

    Движение ХАМАС призвало лидеров арабских и исламских стран помочь прекратить агрессию в Газе

    ХАМАС призвало лидеров арабских и исламских стран принять «историческое решение»
    @ Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС призвало лидеров арабского и исламского мира принять «историческое решение», которое поможет прекратить способствующее прекращению израильской агрессии в секторе Газа, говорится в заявлении организации.

    ХАМАС призвало глав арабских и исламских государств задействовать «все их возможности» и надавить на администрацию США, которая «несет прямую ответственность за геноцид в секторе Газа», передает ТАСС.

    Напомним, два внеочередных саммита с участием лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) пройдут в субботу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия Израиля должна сохранить постоянный контроль над сектором Газа.

    В МИД России заявили, что планы Израиля сохранить военный контроль над сектором Газа после ликвидации палестинского движения ХАМАС идут вразрез с решениями Совета Безопасности ООН.

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    11 ноября 2023, 16:22
    Президент Ирана: Мы целуем руки ХАМАС за сопротивление Израилю

    Президент Ирана Раиси: Иранцы «целуют руки» ХАМАС за его сопротивление Израилю

    Президент Ирана: Мы целуем руки ХАМАС за сопротивление Израилю
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский президент Эбрахим Раиси выразил благодарность палестинскому движению ХАМАС за его сопротивление израильской армии и указал на отсутствие альтернатив этой борьбе.

    «Нет другого пути, кроме сопротивления Израилю. Мы целуем руки ХАМАС за сопротивление израильскому режиму», – сказал иранский лидер в ходе экстренного саммита по ситуации в секторе Газа в Саудовской Аравии, передает ТАСС.

    Раиси потребовал от Израиля незамедлительно остановить огонь в Газе, вывести оттуда войска и призвал к суду над «сионистами и американцами, причастными к обстрелам сектора Газа». Иранский президент указал на необходимость «прекращения торговли и сотрудничества мусульманских государств с сионистским образованием» и предложил бойкотировать его товары.

    Ранее король Иордании Абдалла II призвал международное сообщество осудить действия Израиля в отношении палестинского населения в секторе Газа как военное преступление.

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    11 ноября 2023, 19:15
    Появились сообщения об окружении Израилем больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа

    Al Arabiya: Армия Израиля окружила больницу «Аш-Шифа» в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Армия Израиля с двух сторон окружила крупнейший больничный комплекс сектора Газа «Аш-Шифа», в котором якобы прячутся члены ХАМАС, сообщил канал al Arabiya.

    Представитель армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что члены ХАМАС прячутся в крупнейшей больнице сектора Газа, и ЦАХАЛ пойдет «в любое место, где есть террористы, в любую инфраструктуру», передает РИА «Новости».

    На сайте «Врачей без границ» (MSF) сообщается, что ЦАХАЛ нанес удар по родильному отделению больницы «Аль-Шифа» в Газе. По данным организации, израильская армия сутки безжалостно бомбила больницы в анклаве, несколько ударов было по родильному и амбулаторному отделениям «Аль-Шифа», что привело к многочисленным смертям и травмам.

    В сообщении также указывается, что сотрудники больницы видели, как попали под обстрел люди, которые пытались ее покинуть.

    В MSF добавили, что сейчас в анклаве нет других учреждений, способных принять такое количество пациентов со сложными, иногда опасными для жизни травмами, и назвали ситуацию в «Аль-Шифе» «поистине катастрофической».

    Главы миссии MSF на палестинских территориях Энн Тейлор призвал израильское правительство прекратить это безжалостное наступление на систему здравоохранения Газы.

    Между тем, в ЦАХАЛ опровергли, что Армия обороны Израиля окружила больницу «Аш-Шифа» и обстреливает ее. Полковник Моше Тетро заявил, что бои идут между силами армии и ХАМАС рядом с больницей, ударов по больнице не было.

    Он также отметил, что восточная сторона больницы остается открытой, и все, кто хотят покинуть здание, могут это сделать.

    Ранее сообщалось, что палестинские силы остановили продвижение военнослужащих Армии обороны Израиля к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.

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    12 ноября 2023, 02:59
    Спикер Палаты представителей США предложил оставить Украину и Израиль без денег

    Спикер Палаты представителей США предложил законопроект о финансировании правительства без помощи Израилю и Украине

    Tекст: Антон Никитин

    Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон представил законопроект о временном продолжении финансирования федерального правительства Соединенных Штатов в отрыве от помощи Израилю и Украине, сообщило издание The Hill.

    В статье говорится, что Джонсон в беседе с представителями Республиканской партии в Палате представителей в субботу заявил о том, что намерен продвигать собственный план во избежание приостановки работы федерального правительства США (шатдауна) 17 ноября. Этот план предусматривает продолжение финансирования работы нескольких правительственных программ и ведомств Соединенных Штатов, занимающихся в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, до 19 января 2024 года. Финансирование работы других ведомств и программ предлагается продлить до 2 февраля 2024 года, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что представленный спикером Палаты представителей законопроект не предусматривает выделения Конгрессом США финансирования на оказание поддержки Израилю и Украине, а также на защиту американских границ. При этом, по мнению Джонсона, вопрос выделения средств на эти цели должен рассматриваться в отрыве от законопроекта, призванного избежать шатдауна.

    Американское издание Politico в свою очередь отмечает, что предложение Джонсона уже подвергли критике однопартийцы спикера Палаты представителей, что снижает шансы на то, что законопроект будет одобрен нижней палатой Конгресса США, где у республиканцев большинство. Даже в случае одобрения в Палате представителей законопроект с высокой степенью вероятности будет отклонен Сенатом, где большинство сохраняют демократы. Таким образом, по оценкам издания, предложенная Джонсоном инициатива вряд ли поможет избежать приостановки работы правительства Соединенных Штатов.

    Тем временем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала инициативу Джонсона «несерьезным предложением» и «рецептом для еще большего хаоса», передает РИА «Новости».

    Она призвала республиканцев перестать тратить время на внутрипартийные распри, делать свое дело и работать в двухпартийном формате над предотвращением шатдауна.

    Накануне в США заявили о вынужденном ограничении военной помощи Украине.

    Напомним, 3 ноября контролируемая республиканцами Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю без упоминания Украины.

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    11 ноября 2023, 21:57
    В Баварии приравняли пропалестинский лозунг к нацистским

    Suddeutsche Zeitung: Прокуратура Баварии приравняла пропалестинский лозунг к нацистским

    Tекст: Вера Басилая

    Лозунг «От реки до моря Палестина будет свободна» подпадает под статью, которая ранее применялась к нацистским девизам, лозунгам СС, сообщила Suddeutsche Zeitung.

    Старший прокурор Мюнхена Андреас Франк заявил, что любой, кто публично использует пропагандистские материалы запрещенных организаций, будет привлечен к ответственности, передает РИА «Новости».

    Уголовное наказание также грозит за публичную демонстрацию зеленых повязок, на которых белыми буквами написано «Рыцари бригад Кассам»,  и флага ХАМАС.

    Ранее министерство внутренних дел Германии запретило деятельность в стране движения ХАМАС и организации «Самидун» поддерживающей пропалестинские протесты.

    До этого парламент Нидерландов признал лозунг «От реки до моря Палестина будет свободной» призывом к насилию.

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    11 ноября 2023, 15:14
    Наследный принц Саудовской Аравии потребовал от ХАМАС отпустить заложников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Саудовская Аравия требует немедленного прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, заявил наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

    «Мы вновь требуем немедленного прекращения военных операций [Израиля в секторе Газа] и подтверждаем призыв освободить захваченных заложников», – сказал наследный принц в ходе выступления на экстренном саммите в Эр-Рияде по ситуации в Газе, передает ТАСС.

    Он отметил, что королевство с начала эскалации палестино-израильского конфликта консультируется с международными партнерами с целью прекращения боевых действий в палестинском анклаве.

    Саудовский принц обвинил Совет безопасности ООН и международное сообщество в «политике двойных стандартов», из-за которой они «не способны положить конец преступлениям Израиля».

    В субботу в Саудовской Аравии начались два экстренных саммита по ситуации в Газе, для участия в мероприятиях прибыли президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган, президент Сирии Башар Асад.

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    11 ноября 2023, 20:02
    Израиль предрек Ливану «судьбу Газы» в случае вмешательства «Хезболлы»

    Минобороны Израиля: Бейруту грозит судьба Газы, если «Хезболла» развяжет войну

    Tекст: Вера Басилая

    «Хезболла» близка к тому, чтобы втянуть Ливан в войну, в этом случае Израиль готов сделать в Бейруте то же, что сейчас делает в секторе Газа, поплатятся все жители Ливана, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

    Галант обратил внимание граждан Ливана на жителей сектора Газа, которые с белыми флагами идут на юг. Он предупредил, что, если «Хезболла» втянется в войну и совершит ошибку, то за это «заплатят в все граждане Ливана», передает ТАСС.

    «То, что мы делаем в Газе, мы сумеем сделать и в Бейруте», –  предупредил министр.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не смирится с ударами по его территории со стороны ливанской шиитской организации «Хезболла».

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «массовыми убийствами» действия Израиля в секторе Газа.

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    11 ноября 2023, 21:19
    Лидеры арабских государств осудили политику двойных стандартов в отношении Газы

    Страны ЛАГ и ОИС выступили против политики двойных стандартов в отношении Газы

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) осуждают политику двойных стандартов в отношении Израиля и сектора Газа, следует из текста итоговой резолюции совместного саммита двух организаций.

    В заявлении говорится, что двойные стандарты в вопросах применения международного права серьезно подрывают доверие к государствам, которые защищают Израиль и ставят его выше закона, и наглядно демонстрирует избирательность системы правоприменения на международном уровне, передает ТАСС.

    Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом отметил, что конфликт на Ближнем Востоке повторится без реализации принципа «двух государств» , если международное сообщество не будет двигаться к достижению этой цели.

    Ранее участники саммитов ЛАГ и ОИС жестко осудили Израиль за действия в Газе.

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    11 ноября 2023, 12:24
    МИД отреагировал на планы Израиля сохранить военный контроль над Газой

    Замглавы МИД Богданов: Планы Израиля сохранить контроль над Газой противоречат решениям Совбеза ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы Израиля сохранить военный контроль над сектором Газа после ликвидации палестинского движения ХАМАС идут вразрез с решениями Совета Безопасности ООН, заявили в министерстве иностранных дел России.

    Замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что намерение Израиля сохранить военный контроль над Газой «отличается от того, о чем говорят международная законность и решения международного сообщества, Совета Безопасности ООН», передает РИА «Новости». Оно не соответствует «не только их духу, но и букве», добавил он.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия Израиля должна сохранить постоянный контроль над сектором Газа.

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    11 ноября 2023, 21:03
    Сотни тысяч человек вышли на акцию в поддержку Палестины в Лондоне

    Массовая антивоенная акция протеста прошла в Лондоне в поддержку Газы

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько сотен тысяч человек приняли участие в марше в поддержку сектора Газа в Лондоне, акция стала самой массовой за последние 20 лет антивоенной кампанией.

    В акции протеста в субботу, согласно Кампании солидарности с Палестиной, участвовали примерно 500 тыс. человек, полиция в свою очередь насчитала более 300 тыс. протестующих. К организации шествия также присоединились некоторые профсоюзы и Кампания за ядерное разоружение, бывший лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, передает ТАСС.

    Участники марша, который стартовал от Гайд-парка и завершился у посольства США на южном берегу реки Темза, потребовали от британского правительства добиться установления режима прекращения огня в Газе. Помимо флагов Палестины среди протестующих были замечены флаги других арабских стран, включая Тунис и Ливан, а также Кубы и Ирландии. Кроме того, в марше приняли участие ряд еврейских активистов, которые держали плакаты с надписями «Наша горечь – не ваше оружие» и «Евреи за справедливость для палестинцев».

    Между тем, основатель ультраправой организации «Лига английской обороны» Томми Робинсон и Демократический альянс футбольных болельщиков призвали своих сторонников выйти на улицу, чтобы «защитить памятники» в честь павших британских солдат. Около 2 тыс. английских националистов страны, пытались прорваться к Кенотафу, но были остановлены полицией, которая применила дубинки.

    Некоторые из представителей правых движений в течение дня пытались вступать в стычки с участниками марша в поддержку Палестины, но полицейские оперативно пресекали эти инциденты. Задержаны были по меньшей мере десятки человек.

    Ранее пропалестинские протестующие в Лондоне заблокировали Ливерпульский вокзал в час пик.

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    11 ноября 2023, 17:42
    Президент Ирана призвал ввести санкции против Израиля

    Президент Ирана призвал исламские страны разорвать отношения с Израилем

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Ирана Эбрахим Раиси призвал исламские страны разорвать экономические отношения с Израилем, а также ввести санкции, в том числе запрет на импорт нефти.

    Раиси заявил, что следует прекратить любые политические и экономические отношения с Израилем, приоритетом может стать эмбарго на поставки нефти, передает ТАСС.

    Ранее и.о. министра по социальным правам Испании Ионе Беларра призвала страны разорвать дипотношения с Израилем.

    До этого СМИ сообщили, что Турция рассматривает возможность обращения в Международный уголовный суд, чтобы объявить Израиль военным преступником за действия в секторе Газа.

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    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

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      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

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