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Владимир Сальдо: Жителям Херсонской области кажется удивительным, что власть может их слышать
Херсонцы начинают в общественной жизни мыслить, а главное, действовать как россияне – они сообщают властям о том, что нужно сделать, а региональные службы почти сразу берутся за дело. Регион входит в финальную стадию отстройки механизмов гражданского общества, сказали газете ВЗГЛЯД губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и член Общественной палаты РФ Александр Малькевич. Ранее в Геническе сообщили о ремонте пешеходной зоны после жалобы местного жителя.
«Действительно, херсонцы начинают в общественной жизни мыслить, а главное, действовать как россияне. Этот пример с починенным в Геническе тротуаром очень показателен. Люди уже привыкают, что на их жалобы, замечания и предложения местные власти и коммунальные структуры реагируют», – рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Для многих это до сих пор кажется необычным и удивительным. Просто используешь отработанные стандартные формы обращения к государственным структурам – и без лишнего пафоса получаешь конкретный позитивный результат. В прежней жизни все было иначе: много громогласных заявлений – и ничего на выходе», – прокомментировал ситуацию собеседник.
«У нас заработала мобильная приемная губернатора, она каждые две недели выезжает в муниципалитет для приема граждан, и там уже есть хорошие примеры оперативного решения вопросов граждан», – добавил Александр Малькевич, сопредседатель Координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых субъектов.
«В Херсонской области, да и вообще – в новых регионах, активнейшим образом развиваются институты гражданского общества: создана Общественная палата, перезапускается штаб общественного наблюдения за выборами, только что создано региональное отделение Общероссийского народного фронта, и так далее», – указал спикер.
«Соответственно, в новых регионах параллельно запускаются совершенно обычные для других регионов нашей страны механизмы. Это механизмы обратной связи, в том числе через социальные сети, когда люди высказывают какие-то вопросы, озвучивают проблемы, а власть это не просто слышит, но и оперативно реагирует», – отметил он.
«Это абсолютно нормальная практика для России, но она действительно в диковинку для жителей освобожденных территорий. Здесь ранее была гигантская пропасть между обществом и так называемой властью, элитами. Людей не хотели слушать и слышать. А сейчас идет процесс налаживания, отстройки механизмов гражданского общества», – детализировал эксперт.
«Можно сказать, что вся эта настройка будет завершена до Нового года. И Херсонская область войдет в 2024 год как абсолютно полноценный субъект РФ, интегрированный во все давно и прочно работающие на территории нашей страны механизмы», – резюмировал Малькевич.
Ранее Telegram-канал «Главное в Геническе» сообщил о том, что геничанин пожаловался на необустроенную пешеходную зону на улице Ленина. «Еще летом дорожники приступили к укладке новых тротуаров в Геническе, а на улице Ленина дорожку подготовили, но так и не доделали. Местный житель рассказал нам о том, что люди не знают, куда обращаться с этой проблемой: «Куда идти? Никто не знает. И люди вот ходят, досочки подкладывают», – говорится в посте.
«Там вон работы по снятию асфальта, будут делать дорогу, а за тротуары все позабыли. Я извиняюсь, но я сообщу в «Главное в Геническе», «Главное в Херсоне», Сальдо. Я туда сообщу, в эти группы», – рассказал подписчик канала.
Авторы канала в ответ указывают, что «сообщать о проблемах можно и нужно – для этого есть обратная связь». Также они напомнили, что в Херсонской области работает главный почтовый ящик Управления общественных приемных губернатора – priom@khogov.ru, куда также можно обратиться с любыми вопросами.
«За 30 лет бездействия киевских властей жители Херсонщины, по всей видимости, немного отчаялись. Но бояться не стоит – гражданская позиция, проявленная местными жителями, в России ценится. Мы уверены, что тротуары обязательно положат, ведь ремонт городских улиц не прекращается ежедневно во всей Херсонской области», – резюмируется в сообщении.
Вскоре тот же геничанин сообщил, что «тротуар доделывается феноменальными, мгновенными, рекордными темпами». «Не прошло и дня после публикации нашего поста, и дорожку начали ремонтировать. Наш подписчик поделился своими эмоциями в очередном видео, не забыв упомянуть про надежные дороги, которые появляются на улицах Херсонщины», – указал сам канал.
«С приходом России на Херсонщину местные жители не перестают ощущать положительных изменений. Регион благоустраивается, инфраструктура развивается, а жизнь постепенно налаживается. Граждане в конечном итоге перестали бояться и начали принимать активное участие в жизни своего родного края, маленькая жалоба местного жителя – яркое тому подтверждение», – говорится в посте.