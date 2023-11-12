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Менеджер Усмана Нурмагомедова объяснил положительный допинг-тест спортсмена
Менеджер: Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов проходил лечение и принимал препараты по назначению врача
Дисквалифицированный на полгода российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов проходил лечение и принимал препараты по назначению врача, все справки и документы были предоставлены, сообщил менеджер бойца Ризван Магомедов.
Менеджер рассказал, что Усман Нурмагомедов примерно за три месяца до боя проходил лечение и принимал препараты по назначению врача, передает ТАСС.
«Вещество было обнаружено в тесте, после чего мы предоставили все справки и документы», – сказал Магомедов.
По словам менеджера, спортсмена хотели дисквалифицировать на более длительный срок, но благодаря предоставленным документам итоговое отстранение составило шесть месяцев. Магомедов пояснил, что полностью избежать отстранения не удалось, так как, по правилам, об использовании препаратов необходимо было уведомить атлетическую комиссию заранее.
«Но мы также не знали, что используемые препараты содержат запрещенные вещества», – объяснил менеджер Усмана Нурмагомедова.
Ранее американский журналист Ариэль Хельвани со ссылкой на исполнительного директора Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостера сообщил о дисквалификации Нурмагомедова на полгода за нарушение антидопинговых правил.