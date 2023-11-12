До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.12 комментариев
Усмана Нурмагомедова дисквалифицировали на полгода за допинг
Журналист: Российский боец ММА Усман Нурмагомедов дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Усман Нурмагомедов дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил, сообщил журналист Ариэль Хельвани со ссылкой на исполнительного директора Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостера.
Хельвани сообщил на своей странице в соцсети X, что Нурмагомедов якобы сдал положительный допинг-тест после боя против американца Брента Примуса в рамках полуфинала Гран-при Bellator в октябре, по итогам которого он второй раз защитил чемпионский титул организации в легкой весовой категории, передает РИА «Новости».
Результат поединка Нурмагомедова против Примуса аннулирован, бой признан несостоявшимся. По информации журналиста Коула Шелтона, россиянин будет лишен титула чемпиона организации, а Примус вместо него в финале Гран-при Bellator сразится с победителем поединка между бразильцем Патрики Фрейре и россиянином Александром Шаблием. Помимо этого, Нурмагомедов оштрафован на 50 тыс. долларов.
По словам Фостера, у Нурмагомедова был рецепт на препарат, содержащий запрещенное вещество, но спортсмен не подал заявку на терапевтическое исключение, чтобы иметь возможность им воспользоваться без последствий.
Нурмагомедову 25 лет, он одержал 17 побед в 17 профессиональных поединках в ММА (без учета боя с Примусом). Усман Нурмагомедов приходится двоюродным братом бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову.
Напомним, в пятницу на турнире по боям смешанного стиля (ММА) в Одинцовском районе Подмосковья произошла массовая драка в зрительном зале.