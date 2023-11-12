Усмана Нурмагомедова дисквалифицировали на полгода за допинг

Журналист: Российский боец ММА Усман Нурмагомедов дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил

Tекст: Антон Никитин

Хельвани сообщил на своей странице в соцсети X, что Нурмагомедов якобы сдал положительный допинг-тест после боя против американца Брента Примуса в рамках полуфинала Гран-при Bellator в октябре, по итогам которого он второй раз защитил чемпионский титул организации в легкой весовой категории, передает РИА «Новости».

Результат поединка Нурмагомедова против Примуса аннулирован, бой признан несостоявшимся. По информации журналиста Коула Шелтона, россиянин будет лишен титула чемпиона организации, а Примус вместо него в финале Гран-при Bellator сразится с победителем поединка между бразильцем Патрики Фрейре и россиянином Александром Шаблием. Помимо этого, Нурмагомедов оштрафован на 50 тыс. долларов.

По словам Фостера, у Нурмагомедова был рецепт на препарат, содержащий запрещенное вещество, но спортсмен не подал заявку на терапевтическое исключение, чтобы иметь возможность им воспользоваться без последствий.

Нурмагомедову 25 лет, он одержал 17 побед в 17 профессиональных поединках в ММА (без учета боя с Примусом). Усман Нурмагомедов приходится двоюродным братом бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

Напомним, в пятницу на турнире по боям смешанного стиля (ММА) в Одинцовском районе Подмосковья произошла массовая драка в зрительном зале.