Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
На турнире по ММА в Подмосковье произошла массовая драка
На турнире по ММА в Одинцовском районе Подмосковья произошла массовая драка в зрительном зале
На турнире по боям смешанного стиля (ММА) в Live Arena в Новоивановском Одинцовского района Московской области произошла массовая драка в зрительном зале.
Подрались руководитель лиги кулачных боев Top Dog Данил Алеев и блогер Мухаммед Носаев. Драка переросла в массовую с участием сидевших зрителей. В потасовку вмешалась охрана и ОМОН. Позднее Носаев и Алеев покинули арену, передает ТАСС.
Турнир проходит под эгидой Fight Nights.
Напомним, в начале октября появилась информация, что Международная федерация ММА решила не допускать к соревнованиям россиян.