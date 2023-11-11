До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.8 комментариев
В США предупредили Зеленского о скором бунте ВСУ
Американский журналист Никсон заявил о скором бунте ВСУ
Раскол в правительстве Украины может привести к бунту украинской армии, считает американский журналист Гарланд Никсон.
На своем YouTube-канале Никсон заявил, что произошедший недавно конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным накалил обстановку внутри киевского режима, передает РИА «Новости».
«Ожесточенная борьба» в правительстве может привести к тому, что украинские военные откажутся воевать, что станет причиной краха в стране, считает журналист.
Ранее советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предсказал горячую фазу конфликта Зеленского и Залужного.