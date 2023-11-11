В США предупредили Зеленского о скором бунте ВСУ

Российские военные рассказали о бое на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов ВСУ

Tекст: Валерия Городецкая

Один из сослуживцев командира Золто Арсаланова, руководившего боем, рассказал, что сражение было быстрым, тяжелым и скоротечным, передает РИА «Новости». Он отметил слаженную работу бойцов ВС РФ и грамотную работу командира, который после получения ранения продолжил участие в бою.

Двое бойцов с позывными «Шеф» и «Француз» зашли с фланга и обезвредили украинского пулеметчика, ударив его прикладом, пока тот менял боеприпасы к орудию. Помощник пулеметчика, поняв, что для него «все закончилось», сдался.

Еще один сослуживец Арсаланова назвал его хладнокровным и спокойным, уверенность командира передавалась бойцам, отметил он. В ходе боя российские военнослужащие взяли в плен семь человек, еще четыре сдались сами.

Украинские бойцы, взятые в плен, рассказали, что во время высадки офицеры находились в тылу и не ставили им задачи, а только выдали место дислокации в момент переправы.

«Нас отобрали, определенную группу людей, посадили в лодки и переправили на другой берег. Сказали, что нужно переправиться через дорогу, там есть наши люди, и нужно будет эвакуировать раненых. Мы перешли дорогу и попали в засаду. Лодки уплыли, они выгружают сразу и отплывают», – рассказал один из пленных.

Бойцы ВСУ добавили, что подготовка перед отправкой в зону боевых действий была крайне короткой – около месяца. В ходе нее украинцы основном роют окопы и изучают теорию, стрельбы проводятся порядка двух раз, при этом пострелять удается не всем.

Ранее сообщалось, что рота группировки «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова уничтожила большинство военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, еще 11 боевиков ВСУ были взяты в плен. Бойцов представили к наградам за мужество.