Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).14 комментариев
Соскин предсказал горячую фазу конфликта Зеленского и Залужного
Экс-советник Кучмы Соскин предсказал горячую фазу конфликта Зеленского и Залужного
Противостояние президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного становится все более открытым, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
Происходит «прямое, открытое» столкновение политической верхушки, заявил Соскин, передает радио Sputnik.
Политики ведут прямое противоборство, борьба приближается «к какой-то горячей фазе между Зеленским и Залужным», добавил он.
Соскин отметил, что после выхода конфликта в публичное поле может начаться открытая дискредитация главнокомандующего ВСУ.
Ранее Залужный в интервью заявил, что ВСУ не смогут добиться «красивого прорыва». Зеленский оспорил это мнение, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.