В ДНР и ЛНР высадили новый сосновый бор в рамках акции «Сохраним лес»

Масштабная программа по проекту направления в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области экологических гуманитарных миссий запущена в России. Так, в урочище «Мешковское» Амвросиевского района ДНР при участии представителей региона, гостей и спикеров первой «Докучаевской конференции», а также волонтеров и местных жителей заложили новый сосновый бор. 56 тыс. молодых сосен высадили в этот день на площади в 8 га.

В это же время в ЛНР на территории Станично-Луганского лесничества также при участии представителей региона, гостей и спикеров первой «Докучаевской конференции» заложили новый сосновый бор из почти 57 тыс. хвойных сеянцев.

«Реализация мероприятий программы позволит решать экологические проблемы с учетом особенностей территорий нашего региона сразу по нескольким направлениям. Восстановление лесов – одно из них. Жители республики минувшей весной уже участвовали в акции «Сад памяти», осенняя лесовосстановительная кампания также стартует у нас в поддержку всероссийской акции «Сохраним лес», – отметил глава ДНР Денис Пушилин.

Как объяснили в профильном региональном ведомстве, высадки лесов в рамках экологических гуманитарных миссий – это долгосрочный комплекс мероприятий.

Мероприятия вошли в большую программу экологических гуманитарных миссий на 2023–2025 годы в новых регионах России. Проект данной программы в феврале утвердила вице-премьер России Виктория Абрамченко, исполнителем которой стало АНО «Сад памяти».

Вплоть до 2025 года в фокусе внимания федеральных властей, региональных Министерств природы окажется поддержка сфер лесной экологии и особо охраняемых природных зон. При этом в рамках направления гуманитарных миссий в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области особое внимание будет уделено экологическому просвещению и популяризации среди населения экологических специальностей.

Впервые всероссийскую акцию «Сохраним лес» провели в 2019 году. Ежегодно к акции присоединяется до 1,5 млн участников, которые за четыре года реализации проекта высадили более 222 млн деревьев.