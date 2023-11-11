Экс-разведчик США призвал генералов ВСУ свергнуть Зеленского

Экс-разведчик Риттер: Генералы ВСУ должны свергнуть Зеленского, чтобы сохранить территории

Tекст: Вера Басилая

Риттер в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media обратился к генералам ВСУ, посоветовав им «взять пистолет и сделать что-нибудь с Зеленским». По словам разведчика, убивать его не надо, просто свергнуть, передает РИА «Новости».

Как заявил Риттер, свержение Зеленского могло бы не только сохранить жизни людей, но и позволило бы оставить Одессу, Харьков и Днепропетровск за Украиной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине является опасностью для НАТО, которая может сделать альянс более уязвимым.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Россия победит и обязательно освободит Одессу и Киев в ходе спецоперации на Украине.