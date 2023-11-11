До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.4 комментария
В Германии признали опасность российских дронов «Ланцет»
Welt: Российские дроны «Ланцет» представляют серьезную опасность на линии фронта
Россия за время спецоперации улучшила производство БПЛА и вывела его на новый уровень, сообщил на канале Welt журналист Кристоф Ваннер.
По его словам, ВС России «раскрутили производство и усовершенствовали дроны», передает РИА «Новости».
В частности, среди наиболее эффективных дронов, применяемых Россией на фронте, публицист назвал дроны «Ланцет».
Кроме того, Ваннер отметил, что исключительной особенностью дронов считается то, что он действует по команде оператора, который определяет район действия, но при этом цель беспилотник полностью выбирает сам.
Ранее российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил польскую гаубицу Krab ВСУ.