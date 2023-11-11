Reuters: Сотрудники SpaceX пожаловались на увечья из-за стремления Маска освоить Марс

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что многие из травм были серьезными или приводили к инвалидностям. Так, более сотни сотрудников получили порезы или рваные раны, в 29 случаях люди получили переломы костей и вывихи, в девяти речь шла о травмах головы, в том числе переломе черепа, передает «Газета.Ru».

Известно, что вследствие восьми подобных несчастных случаев пострадавшим ампутировали конечности, семь человек повредили глаза, еще пятеро получили ожоги.

Как рассказали изданию сотрудники организации, травмы являются следствием хаоса, так как переутомленный и плохо обученный персонал вынужден пренебрегать основными требованиями безопасности, чтобы не нарушать установленные Маском сжатые сроки.

Более того, агентство уточняет, ссылаясь на слова более десяти экс-сотрудников SpaceX, что компания придерживается такой политики, согласно которой работники сами несут ответственность за безопасность.

Напомним, компания Маска создает космический корабль Starship для полетов в далекий космос, в том числе на Марс. Сам Маск заявлял, что он инопланетянин.

