Маск заявил, что он инопланетянин

Маск заявил об отсутствии свидетельств существования пришельцев

Tекст: Ольга Иванова

Выступая на конгрессе по видеосвязи, Маск рассказал, что люди спрашивают его о том, видел ли он свидетельства существования инопланетян. «К сожалению, до сих пор я такого не видел ... Мы сами инопланетяне», – приводит его слова РИА «Новости».

Также предприниматель рассказал, что его достижения в сфере покорения космического пространства связаны с любопытством, так как ему «интересна природа реальности, куда она движется и откуда пришла».

Компания Маска создает космический корабль Starship для полетов в далекий космос, в том числе на Марс.