Умерла дублер Валентины Терешковой Валентина Пономарева

Роскосмос: Валентина Пономарева, дублер Валентины Терешковой, умерла на 91-м году жизни

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, 8 ноября, на 91-м году жизни скончалась космонавт, полковник-инженер в отставке Валентина Пономарева, которая была вторым дублером Валентины Терешковой, совершившей в июне 1963 года первый среди женщин полет в космос, передает ТАСС.

Прощание с Валентиной Пономаревой состоится в субботу, 11 ноября 2023 года, в 12.00 мск в Доме космонавтов Звездного городка. Похороны пройдут на кладбище деревни Леониха в Московской области.

Пономарева родилась 18 сентября 1933 года в Москве. В 1962 году она была зачислена на должность слушателя-космонавта второго отряда Центра подготовки космонавтов Военно-воздушных сил СССР. После окончания общекосмической подготовки переведена на должность космонавта первого отряда.

В 1963 году она проходила подготовку по программе первого женского космического полета на космическом корабле «Восток-6» в группе вместе с Валентиной Терешковой, Ириной Соловьевой и Жанной Еркиной. В июне 1963 года Пономарева стала вторым дублером пилота «Востока-6» Валентины Терешковой. Кроме того, в период с 1965 по 1966 год Валентина Пономарева проходила подготовку в качестве командира корабля «Восход» для полета длительностью 10-15 суток с первым выходом женщины (второго пилота Ирины Соловьевой) в открытый космос. Полет не состоялся из-за закрытия программы.