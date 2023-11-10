Форум «Волонтеров Победы» стартовал в Нижнем Новгороде

Tекст: Ольга Никитина

В адрес участников свое обращение направил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. «Приветствую участников, организаторов и гостей Международного форума «Волонтеров Победы». Сегодня здесь собрались неравнодушные люди, лучшие добровольцы в сфере сохранения исторической памяти из России и других стран. Каждый из вас занимается важным, общественно значимым делом, вносит свой вклад в сбережение памяти о Великой Отечественной войне, ее героях, занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения, противостоит фальсификации исторической правды. Вы оказываете всестороннюю поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, участникам специальной военной операции и их семьям, заботитесь о памятных местах и воинских захоронениях. Вас объединяют любовь к стране и гордость за Великую Победу, уважение к старшим, неравнодушие и ответственность за происходящее вокруг. Ваша работа достойна самого глубокого уважения», – отметил он.

Кириенко выразил особую благодарность представителям зарубежных стран, присутствующим на форуме. «Вы являетесь хранителями истории, борцами за правду за рубежом, где в последнее время появляется все больше примеров того, как переписывается наша общая история. Вы не боитесь говорить и отстаивать истину, проводить памятные мероприятия в честь тех, кто боролся и борется с нацизмом», – подчеркнул первый замглавы АП.

Он выразил уверенность, что форум пройдет на высоком уровне, а движение «Волонтеры Победы» будет и впредь развиваться, вовлекать единомышленников в сохранение общей истории.

В форуме принимают участие 200 лучших добровольцев, занимающихся сохранением исторической памяти и патриотическим воспитанием, в возрасте от 18 лет со всей России и зарубежных стран. Они планируют обсудить вопросы патриотизма, любви к Родине, гордости за достижения страны, специальной военной операции, поддержки участников СВО и сохранения памяти о подвигах современных Героев, культурной идентичности, лидерства, компетенций добровольцев и их личностное развитие. Также участники форума разработают форматы мероприятий, посвященных юбилейным датам по освобождению оккупированных нацистами территорий Советского Союза и европейских стран в 1944 году и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как отметила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко, на форуме в Нижнем Новгороде собрались ребята, которые ежедневно помогают ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции, проводят в малых и больших городах шествие Бессмертного полка, Всероссийскую акцию «Георгиевская лента».

По ее словам, волонтеры помогают сохранять историческую память не только в России, но и за рубежом. «Сегодня команда Волонтеров Победы насчитывает более 700 тыс. добровольцев в каждом регионе нашей страны и 59 странах мира. Отдельное спасибо ребятам из четырех возвращенных регионов, которые также приехали на форум. Основная задача форума – не только подвести итоги за этот год, но и дать старт подготовке волонтеров к сопровождению мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», – добавила Занко.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также поприветствовал участников форума, приехавших в регион, и отметил их вклад в сохранение исторической памяти. «Именно восемь лет назад началась история организации, переродившейся из Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы, который был поддержан президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. За этот срок было сделано столько добрых и полезных дел, что сейчас мы с гордостью говорим: «Волонтеры Победы» – это самая крупная команда, занимающаяся сохранением исторической правды о героях нашей страны», – сказал глава региона.

«Замечательно, что вы обустраиваете мемориалы и воинские захоронения, организуете масштабные патриотические мероприятия. Не менее ценно, что вы прививаете уважение к героям уже нашего времени. Самого глубокого уважения заслуживает ваша слаженная работа, связанная с помощью участникам специальной военной операции и жителям освобождаемых регионов», – добавил Никитин.

Также на форуме планируется подведение итогов Всероссийской акции «Красная гвоздика» и награждение финалистов Международной премии «Готов к Победам», традиционно проводимой Волонтерами Победы.

Организаторами Международного форума выступают Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке Правительства Нижегородской области.

