В Киргизии официально запретили использовать матчество

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в документе, вешение о внесении изменений окончательное и обжалованию не подлежит, вступает в силу со дня опубликования, передает ТАСС. В нем также указано, что оно обязательно для исполнения всеми государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами на территории страны.

Этим летом Конституционный суд принял по данному поводу противоположное решение, разрешив гражданам страны после наступления совершеннолетия самостоятельно выбирать – хотят ли они иметь отчество или матчество. Это вызвало резкую критику в адрес суда со стороны депутатов национального парламента и представителей других органов власти. Народные избранники в связи с этой ситуацией даже приняли специальный закон, позволяющий отменять решения КС.

«Развитие ситуации после принятия Конституционным судом указанного решения свидетельствует о крайне негативном отношении общества к предлагаемым изменениям высокого порядка социальной реальности и идет вопреки общественным устоям, что подрывает авторитет КС и степень доверия общества к конституционному правосудию», – поясняется в документе.

В КС также отметили, что при вынесении вердикта относительно матронима приняли во внимание «реалии, в которых введение института матчества было воспринято в негативном ключе подавляющей частью общества, что явилось обстоятельством, которое невозможно было предвидеть».

В 2020 году сообщалось, что россиянки все чаще присваивают своим детям матронимы вместо отчеств. В основном матронимы выбирают матери-одиночки.