Дети рассказали о самых интересных аттракционах на выставке «Россия»

Tекст: Алёна Задорожная

«Мне очень понравилось на стенде, где можно поиграть с ферромагнитной железной пылью. Когда к ней подносишь магнитную палку, на ней образуется своеобразный ежик. Довольно увлекательное занятие и получаются причудливые формы», – рассказал девятилетний Даниил.

«Еще очень круто сделан павильон Амурской области, там много прикольных игр. Но больше всего меня впечатлила возможность отправить себе послание в будущее. Там есть специальный стенд, где можно сделать виртуальную открытку, выставить любую дату, указать почту и готово!» – делится впечатлениями юноша.

«Я вот указал ноябрь 2025 года. Интересно проверить, будет ли отправлено письмо через такое время. Но если честно, больше всего мне понравилось огромное количество интерактивных экранов, мониторов и плазм. Я уже решил, что хочу стать айтишником, даже хожу на программирование. И эта выставка меня просто нереально заряжает», – подчеркнул Даня.

«А я уже успела посидеть на коленях у настоящего Деда Мороза. Меня мама с ним сфотографировала, но я торопилась и не успела загадать новогоднее желание. Хотя я подумала, чего хочу, поэтому он, наверное, сам все понял», – рассказывает семилетняя Аксиния.

«Вообще, мы с семьей уже много что посмотрели – видели картину богатыря и мне даже нарисовали красивый аквагрим. Мне тут очень нравится, поэтому я пойду еще что-то посмотрю», – добавила девочка, отбегая в сторону другого павильона.

А семилетний Леша даже согласился отвлечься от игры в настольный хоккей. «Тут очень классно. Я уже много где побывал – видел необычные деревянные игрушки, даже на машинах покатался», – рассказал он. «В павильоне Ленинградской области есть симуляторы гонок, там можно нажимать на газ, тормоз, рулить. У меня неплохо получалось и было интересно», – добавил Алексей.

«Я еще не умею кататься на настоящем велосипеде, но в павильоне Калужской области его как-то специально поставили, и я смогла покататься как взрослая. А потом я залезла на гору. Она, конечно, не настоящая была, но страховку мне надели. Я прямо до верхушки долезла!», – делится эмоциями Ульяна, 7 лет.

«И было очень круто добывать янтарь при помощи экскаватора. Там был такой небольшой карьер, а машиной можно было управлять при помощи кнопок на пульте. Я много камней добыла. Но самое крутое – мы с мамой смотрели на вулкан. Там проектор показывает, что внутри него происходит. Я очень много нового сегодня узнала. Надеюсь, мы с мамой придем еще раз», – заключила Ульяна.

Выставка-форум о достижениях России открылась на ВДНХ 4 ноября. В первый же день мероприятие посетили 191 тыс. человек, 5 ноября – 123 тыс. человек, 6 ноября – 134 тыс. человек. За первые три дня выставку посетили 448 тыс. человек, что является рекордом ВДНХ. К среде численность перевалила за полмиллиона. Организаторы наградили пятисоттысячного посетителя. Им стал мальчик Матвей из Ростова-на-Дону, он выиграл путевку в Санкт-Петербург.