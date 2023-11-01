Озвучен рост увеличения производства танков в России за год

Чемезов рассказал об объемах увеличения производства танков в России за год

Tекст: Алексей Дегтярев

Производство танков увеличено в семь раз, БМП, БМД, бронированных автомобилей – в 4,5 раза, артиллерии и РСЗО – в 2,5 раза, боеприпасов и некоторых видов продукции – в 60 раз, сказал Чемезов, передает ТАСС.

В августе глава Ростеха на встрече с президентом Владимиром Путиным отмечал, что предприятия корпорации полностью закрывают необходимые объемы производства вооружения для СВО.