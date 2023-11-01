С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.0 комментариев
Хабиб Нурмагомедов призвал простить устроивших погром в аэропорту Махачкалы
Устроивших массовые беспорядки в махачкалинском аэропорту нужно просить, считает бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Нурмагомедов в социальных сетях сделал репост публикации чемпиона Европы по вольной борьбе Махмуда Магомедова, который попросил «не ломать судьбы молодых ребят» у главы Дагестана Сергея Меликова, передает РИА «Новости».
«Аллах прощающий и любит прощающих», – прокомментировал пост боец ММА.
В воскресенье в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Израиля. Газета ВЗГЛЯД писала, что произошедшее стало новым поводом для Запада демонизировать Россию.