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В Грузии сказали, когда Саакашвили вернут из клиники в тюрьму
Минюст Грузии: Саакашвили вернут в тюрьму, как только скажут врачи
Возвращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из клиники в тюрьму произойдет тогда, когда врачи дадут соответствующую рекомендацию, заявил министр юстиции Рати Брегадзе.
На данный момент Саакашвили лечится в тбилисской клинике, куда он попал после длительной голодовки. На свои судебные процессы он время от времени подключается в прямом эфире дистанционно.
По словам Брегадзе, когда врачи выдадут соответствующую рекомендацию, осужденный Саакашвили вернется в пенитенциарное учреждение, передает РИА «Новости». Он добавил, что решение об этом принимается не на основании визуального показателя, а в соответствии с рекомендациями врачей.
Ранее глава комитета грузинского парламента по правам человека Михаил Сарджвеладзе заявил, что на Украине большое влияние имеет политическая сила, которая хочет, чтобы Саакашвили вновь возглавил Грузию.