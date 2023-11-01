В Грузии сказали, когда Саакашвили вернут из клиники в тюрьму

Минюст Грузии: Саакашвили вернут в тюрьму, как только скажут врачи

Tекст: Дмитрий Зубарев

На данный момент Саакашвили лечится в тбилисской клинике, куда он попал после длительной голодовки. На свои судебные процессы он время от времени подключается в прямом эфире дистанционно.

По словам Брегадзе, когда врачи выдадут соответствующую рекомендацию, осужденный Саакашвили вернется в пенитенциарное учреждение, передает РИА «Новости». Он добавил, что решение об этом принимается не на основании визуального показателя, а в соответствии с рекомендациями врачей.

Ранее глава комитета грузинского парламента по правам человека Михаил Сарджвеладзе заявил, что на Украине большое влияние имеет политическая сила, которая хочет, чтобы Саакашвили вновь возглавил Грузию.