Турецкая больница в Газе перестала работать из-за ударов Израиля

Йеменские хуситы заявили о проведении «военной операции» против Израиля

Tекст: Валерия Городецкая

Сариа опубликовал в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) видеообращение с подписью: «Заявление вооруженных сил относительно военной операции, нацеленной на недра сионистского образования в поддержку угнетенного палестинского народа и его боевого сопротивления». Об этом пишет интернет-газета «Страна».

В эфире телеканала Al Masirah Сариа заявил, что хуситы нанесли серию ударов беспилотниками, а также баллистическими и крылатыми ракетами «по различным объектам противника, расположенным на оккупированных Израилем территориях», передает ТАСС.

По его словам, эта атака стала «третьей операцией, осуществленной в поддержку угнетенных братьев в Палестине». Хуситы продолжат наносить удары «ракетами и беспилотниками до тех пор, пока не прекратится израильская агрессия», заявил Сариа.

Ранее Саудовская Аравия после столкновений с йеменскими мятежниками привела вооруженные силы в состояние повышенной готовности.