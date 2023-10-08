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    «Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.

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    «Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.

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    Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?

    18 комментариев
    8 октября 2023, 00:29

    Путин подчеркнул важность создания комфортной жизни на селе

    Путин подчеркнул важность повышения качества жизни на сельских территориях

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности подчеркнул важность повышения качества жизни на сельских территориях.

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, обещал «укреплять социальную сферу села», развивать транспортную инфраструктуру. Также он заявил, что будут продолжены газификация населенных пунктов и строительство жилья. «Сделаем все, чтобы обеспечить современную, комфортную жизнь на селе, создать условия для самореализации наших граждан», – сказал он.

    Путин поблагодарил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности за труд и «любовь к родной земле», которые позволили качественно изменить и сделать «настоящими локомотивами» экономики России сельское хозяйство и пищевую промышленность.

    Президент указал, что «в прошлом году собран рекордный за всю историю объем зерна» – почти 158 млн тонн. В 2023 году также ожидается «хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов», Россия «увеличит производство мяса, молока, рыбы».

    Российский рынок получает от отечественных аграриев «все основные виды продовольствия», сказал Путин. Также «растет экспортный потенциал отрасли», продукция АПК является одной из «ключевых статей российского экспорта», а по ряду позиций российские компании стали глобальными лидерами.

    Путин обещал поддерживать инициативных и ответственных людей, которые заняты в отрасли, чтобы те могли «достигать новых высот». Он подчеркнул, что у России «есть все необходимое: земли, водные ресурсы, собственные научные заделы и технологические разработки, но прежде всего грамотные, опытные специалисты и талантливые молодые кадры».

    «Мы будем повышать эффективность инструментов государственной поддержки АПК, включая льготные кредиты и тарифы на перевозку продукции, субсидии и лизинг, программы мелиорации. Обязательно будем решать вопросы, связанные с обеспечением предприятий, фермеров техникой, удобрениями и горюче-смазочными материалами», – сказал он, отметив также, что будет уделяться «особое внимание» смежным секторам экономики, «которые завязаны на АПК».

    Путин подчеркнул важность полного использования «возможностей отраслевой науки, чтобы исследования наших научных институтов в области селекции, семеноводства, биотехнологий были востребованы на производстве, внедрялись ускоренными темпами». Президент указал, что развиваются логистика и транспортная инфраструктура, соответствующие планы «сверстаны и активно реализуются».

    Глава государства при этом отметил богатство «национальных кухонь и гастрономических традиций» в России, указав, что это «мощный фактор для развития агротуризма».

    Летом сообщалось, что Россия вошла в двадцатку крупнейших мировых экспортеров продовольствия. Среди топ-20 она сделала самый резкий прыжок вверх за последние десять лет – ее экспорт подскочил в 2,5 раза.

    7 октября 2023, 15:35
    Путин прокатил президентов Узбекистана и Казахстана на «Аурусе»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в день своего рождения прокатил президентов Узбекистана и Казахстана Шавката Мирзиеева и Касым-Жомарта Токаева на внедорожнике «Аурус».

    Президент России Владимир Путин показал президентам Узбекистана и Казахстана Шавкату Мирзиееву и Касым-Жомарту Токаеву российский внедорожник «Аурус» и сел за руль, чтобы прокатить коллег, и «увез куда-то», следует из сообщения в Telegram-канале журналиста Андрея Колесникова.

    Ранее Путин, Токаев и Мирзиеев запустили поставки российского газа в Узбекистан.

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    7 октября 2023, 15:29
    Путин, Мирзиеев и Токаев запустили поставки российского газа в Узбекистан

    Путин, Мирзиеев и Токаев запустили поставки российского газа в Узбекистан через Казахстан

    Путин, Мирзиеев и Токаев запустили поставки российского газа в Узбекистан
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин совместно с узбекистанским и казахстанскими коллегами Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым дал старт поставкам российского газа в эти две страны.

    По его словам, Россия продолжает подтверждать статус надежного поставщика газа, Москва также открыта к сотрудничеству в этой сфере, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что действие такого проекта будет иметь очевидную отдачу для всех трех государств, так как Узбекистан получит дополнительный источник энергоснабжения, позволяющий гарантировать бесперебойную подачу тепла и электричества, а Казахстан сможет решить вопрос газификации своих северных и восточных регионов.


    Уточняется, что Газпром уже прорабатывает необходимые маршруты и параметры подачи газа.

    «Россия будет стремиться удовлетворять нужды всех наших казахстанских и узбекистанских друзей, партнеров, других заинтересованных потребителей в этом виде топлива», – заключил глава государства.

    Ранее Путин заявил о планах обсудить с Мирзиеевым и Токаевым сотрудничество в энергетике.

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    7 октября 2023, 09:19
    Политолог: Путин вернул России политический, военный и технологический суверенитет

    Политологи Данилин и Звягинцев рассказали о произошедших в России изменениях за годы президентства Владимира Путина

    Политолог: Путин вернул России политический, военный и технологический суверенитет
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Путин вернул России и ее гражданам гордость за свою страну. При Путине произошло первое со времен Великой Отечественной войны расширение территории страны. Кроме того, Путин выступает за справедливый многополярный миропорядок и потому имеет большую поддержку по всему миру, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Павел Данилин и Александр Звягинцев. В субботу президенту России исполняется 71 год.

    «С начала президентства Путина Россия, что называется, укрепляет свой вес и авторитет – растет ВВП, повышается благосостояние граждан, запускаются соцпрограммы, развиваются все сферы производства и науки. А в 2014 году произошло знаковое событие – первое со времен Великой Отечественной войны расширение территории нашей страны. Причем не просто страны, а Российского государства, российской цивилизации, как говорит президент», – напомнил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Затем в 2022 году главе государства пришлось принять целый ряд не самых простых решений о воссоединении регионов Донбасса и Новороссии с Россией. Это дополнительно расширило границы нашего государства, а также вернуло в материнское лоно несколько миллионов русских людей – жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Процесс воссоединения русских земель – это свидетельство величия России», – отметил он.

    «Путин вернул России гордость. И в этом контексте крайне значимым контрастом является то, какой была Россия до Путина и какой она стала сейчас. В 1990-е годы это была слабая страна, потерявшая геополитический вес. В России тогда чуть ли не назначали министров извне – по звонку из Вашингтона. В российском МИД тогда удивлялись, зачем нам вообще внешняя политика и национальные интересы», – указал собеседник.

    «Путин предотвратил развал страны и нанес смертельный удар международному терроризму на Северном Кавказе. С Путиным и Россией считаются на международной арене. Россия выступает за справедливый многополярный миропорядок, и тем самым мы имеем очень большую поддержку во всем мире, в том числе на Западе», – подчеркнул аналитик.

    «Лидерство Путина позволяет России выступать в качестве локомотива и маяка против агрессивных устремлений Запада, защищая более слабые страны. Политика Путина направлена на противодействие миру глобалистских структур, которые стремятся нанести серьезный удар по суверенитету всех государств на планете», – резюмировал эксперт.

    «В 1990-е Россия, образно говоря, была беззубой старухой, стоящей на коленях и просящей милостыню у перехода и на вокзале, – сказал Александр Звягинцев, замдиректора Института государства и права РАН. – Путин, придя к власти, начал возвращать нашей стране былое величие и хорошим лемехом пахать огромное русское поле. Я был замгенпрокурора России и курировал Приволжский федеральный округ. Мы все под руководством главы государства занимались собиранием русских земель вокруг единого центра».

    По словам эксперта, Путин очень много сделал для того, чтобы Россия состоялась как независимое государство, чтобы она набирала вес на мировой арене: «И за 23 года мы увидели, как ослабленный региональный лидер развился до мощного государства – одного из главных акторов мировой политики».

    «Я лично был свидетелем того, как страны Запада фактически напрямую могли влиять на политическую и экономическую ситуацию нашей страны. Я это описал в романе «Естественный отбор» – как западные советники ходили по коридорам наших госорганов и давали указания. Теперь же такого нельзя даже представить – Россия подняла свой суверенитет на заоблачный уровень, недосягаемый для большинства стран Европы», – отметил он.

    «В общем, в 1990-е годы неумолимо угасающая экономика и неуклонно падающий уровень жизни народа были явными сигналами к скорому краху государства. Это мы должны констатировать. И хорошо, что нашелся такой человек, который смог переломить эти тенденции, изменить ситуацию и вернуть России величие и суверенитет – политический, военный, технологический. Он сумел не только заложить фундамент для успешного построения русской цивилизации, но и успешно реализовать этот проект», – пояснил спикер.

    В минувший четверг в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин заявил о том, что цивилизационный подход к международным отношениям позволит выстроить справедливый миропорядок. По словам российского лидера, величие России заключается в укреплении суверенитета, а суверенитет основан на самодостаточности в ряде сфер: технологиях, финансах, экономике в целом, в сфере обороны и безопасности.

    Также президент предложил шесть основных принципов будущего мироустройства: открытый и взаимосвязанный мир, культурное и цивилизационное многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность и прочный мир, справедливость для всех, а также равноправие. В ходе выступления президент напомнил, что в принятой в этом году Концепции внешней политики России страна охарактеризована как самобытное государство-цивилизация.

    Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. После вуза служил в КГБ, в частности – работал в Дрездене, ГДР. В 1990 году после возвращения из Дрездена в Ленинград Путин устроился на должность помощника ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам.

    С июня 1991 года Путин стал работать председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга и одновременно – с 1994 года – первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга.

    В 1996 году Владимир Путин переехал с семьей в Москву, так как ему предложили пост заместителя управляющего делами президента РФ. В марте 1997 года Путин становится заместителем руководителя администрации президента РФ, начальником Главного контрольного управления президента РФ. В мае 1998-го Путин – первый заместитель руководителя администрации президента РФ, в июле 1998 года назначен директором Федеральной службы безопасности РФ, одновременно – с марта 1999 года – секретарем Совета Безопасности РФ.

    В августе 1999 года Путин стал председателем правительства РФ. Этот пост ему предложил занять президент РФ Борис Ельцин. Перед новым 2000 годом, Ельцин предложил Путину стать и. о. главы государства, а в марте Путин был избран президентом. По его словам, ему было сложно принять решение стать главой государства, поскольку это «довольно тяжелая судьба».

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    7 октября 2023, 17:34
    Кадыров предложил отменить выборы президента России на время СВО

    Глава Чечни Кадыров предложил отменить выборы президента России на время СВО

    Кадыров предложил отменить выборы президента России на время СВО
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил на время специальной военной операции на Украине отменить выборы президента России или провести их с одним кандидатом – Владимиром Путиным.

    Кадыров в ходе акции по случаю дня рождения президента РФ Владимира Путина в Грозном, пожелал главе государства здоровья и долголетия.Он призвал единогласно принять решение, что на президентских выборах будет один кандидат – Владимир Путин или временно отменить выборы на время СВО. По его словам, в России нет на сегодня другого человека, который смог бы защитить страну, передает ТАСС.

    Массовая акция прошла субботу на центральной площади в Грозном, в ней  участвовали до 25 тыс. человек. Жители региона держали в руках транспаранты с портретами Путина и лозунгами: «ВВП – щит и меч России!» и так далее.

    Ранее многие российские губернаторы, политические деятели и жители регионов не только поздравили Владимира Путина с днем рождения, но и участвовали в различных массовых акциях, приуроченных к этому событию. В субботу Путину исполнился 71 год.

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    7 октября 2023, 08:26
    Пушков прокомментировал послание Путина на «Валдае»

    Сенатор Пушков прокомментировал речь Путина в ответ на французскую статью о Путине

    Tекст: Александра Юдина

    Слова российского лидера Владимира Путина на форуме «Валдай» в Сочи убедили западных представителей в том, что победить Россию не получится, угроза ядерной войны исходит от Запада, заявил сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он прокомментировал статью французской газеты Figaro с заголовком «Путин сохраняет палец на ядерном спусковом курке», отметив, что на самом деле на спусковом курке палец держит тот, кто намерен на этот курок нажать, только ждет подходящего момента.

    При этом Пушков заметил, что Путин четко обозначил возможность применения Россией ядерного оружия, выделив только два пункта – применение против Москвы ядерного оружия и возникновение угрозы самому существованию российского суверенитета.

    Сенатор подчеркнул, что подобная угроза может возникнуть в данный момент исключительно со стороны Запада.

    «При этом Путин не угрожал – он предостерегал и предупреждал», – подчеркнул Пушков.

    При этом сенатор заметил, что все предупреждения все же оказали должное влияние на сознание Запада, которое, в конце концов, приняло тот факт, что «стратегическое поражение» России невозможно.

    Газета ВЗГЛЯД писала о шести принципах, которыми Путин очертил правила нового миропорядка.

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    7 октября 2023, 12:44
    Дочери офицеров рассказали, какой подарок приготовили Путину на день рождения

    Представители движения дочерей офицеров «Катюша» рассказали, какой подарок приготовили Путину на день рождения

    Tекст: Александра Юдина

    Представители движения дочерей офицеров «Катюша» поздравили российского лидера с днем рождения и рассказали, какой подарок приготовили ему к празднику.

    В Telegram-канале движения представительницы отметили, что в подарок ко дню рождения Путина приготовили свитера. Первый свитер предназначен для президента, остальные – для российских бойцов на передовой.

    Как рассказали представители движения, на свитере главы государства есть надпись «один за всех», а на остальных, которые отправятся на фронт – «и все за одного».

    «Один за всех – и все за одного». Этот девиз из романа Александра Дюма сегодня очень точно и емко объясняет взаимоотношения нашей армии и нашего президента и всех нас – тех, кто в тылу. Сегодня, когда Россия противостоит всему западному миру, мы все становимся с президентом единым целым. И все вместе мы приближаем победу», – указано в сообщении.

    «Катюши» также заверили, что будут помогать бойцам изо всех сил.

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    7 октября 2023, 12:28
    Боксер Джонсон назвал Путина лучшим президентом в мире

    Попросивший российское гражданство боксер Джонсон назвал Путина лучшим президентом в мире

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу тяжеловес Кевин Джонсон, попросивший российское гражданство, поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения.

    Боксер подчеркнул, что Путин – лучший президент в мире, он заверил, что действительно равняется на главу российского государства, передает РИА «Новости».

    «Я хотел в своем имени видеть что-то, что связано с Путиным. Никто другой в мире не может сказать, что он это сделал, а я сделал. Для меня это очень почетно», – отметил Джонсон.

    Напомним, экс-претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) подал документы на получение гражданства России.

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    7 октября 2023, 10:38
    Политолог: Россия при Путине становится одним из технологических лидеров

    Эксперты Федорова и Клинцевич отметили интерес Путина к инновационным и прорывным технологиям

    Политолог: Россия при Путине становится одним из технологических лидеров
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия становится одним из технологических лидеров мира. Президент Владимир Путин активно интересуется инновационными и прорывными технологиями, а российская система поддержки молодых талантов может стать примером для других стран. Об этом сказали газете ВЗГЛЯД политологи Анна Федорова и Андрей Клинцевич. В субботу Путину исполняется 71 год.

    «Начнем с того, что Владимир Путин – самый популярный политик среди молодежи. Нет ни одной фигуры, которая могла бы даже близко с ним сравниться», – отметила политолог Анна Федорова. – «Президент действительно искренне интересуется инновационными и прорывными технологиями – это видно по тому, как он активно принимает участие в мероприятиях по этой тематике и как охотно общается с молодыми учеными и студентами».

    «В целом система поддержки молодых талантов в таком масштабе, как она существует в России, – это практически полностью заслуга президента, до него ничего такого не было даже близко. И эта система может быть примером для множества других стран. Молодые люди все видят, и в этом одна из причин популярности Путина у молодежи», – считает собеседница.

    «У нашего президента практически не бывает выходных. Только настоящий лидер может трудиться с такой самоотдачей. И результаты этого труда наблюдает сегодня весь мир, в котором наверняка не осталось человека, который не слышал бы фамилию Путин, – отметил Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов, президент Евразийского инвестиционного агентства.

    «Результаты ежедневного кропотливого труда президента и его безусловной любви к России показали, что санкции – лишь иллюзия вреда. Сегодня враг внешний и враг внутренний еще дальше от своей заветной цели – поражения нашей страны. А ценности гуманизма и обыкновенной порядочности не утратили своего значения, несмотря на попытки подмены истинных идеалов», – указал он.

    «Кроме того, благодаря грамотной политике президента мы видим массу новейших технологий и инноваций, которые вошли в нашу повседневную жизнь, а у молодежи появились прекрасные возможности для развития», – резюмировал собеседник.

    В минувший четверг в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин заявил о том, что цивилизационный подход к международным отношениям позволит выстроить справедливый миропорядок. По словам российского лидера, величие России заключается в укреплении суверенитета, а суверенитет основан на самодостаточности в ряде сфер: технологиях, финансах, экономике в целом, в сфере обороны и безопасности.

    Ранее в обращении к участникам и гостям ХI Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего – 2023» Путин заявил: «Для российских властей приоритетом остается развитие и модернизация промышленности, необходимо продолжать стимулирование внедрения новейших технологий в различные отрасли».

    Он добавил, что вместе с бизнесом, регионами, наукой будут обновляться программы профессионального образования, подготовки и переподготовки кадров, в том числе для таких базовых, системообразующих отраслей, как машиностроение, судо- и авиастроение, станко- и приборостроение, робототехника и электроника, выпуск промышленного и энергетического оборудования.

    В свою очередь председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что в соответствии с задачей, поставленной президентом по достижению технологического суверенитета, будут направлены ресурсы на развитие промышленности, в том числе на авиастроение, беспилотные авиационные системы, станко- и судостроение, радиоэлектронику, на модернизацию дорожной и транспортной инфраструктуры страны.

    Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. В августе 1999 года Путин стал председателем правительства РФ. Этот пост ему предложил занять президент РФ Борис Ельцин. Далее, перед новым 2000 годом, Ельцин предложил Путину стать и. о. главы государства, а в марте Путин был избран президентом. По его словам, ему было сложно принять решение стать главой государства, поскольку это «довольно тяжелая судьба».

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    7 октября 2023, 17:07
    Путин обсудил ситуацию вокруг Карабаха с Алиевым и Пашиняном

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха.

    В ходе разговора стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также региональную проблематику, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Ранее Путин обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с Пашиняном.

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    7 октября 2023, 12:42
    Алиев поздравил Путина с днем рождения

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного звонка поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения.

    Азербайджанский лидер пожелал президенту России успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья, передает ТАСС со ссылкой на администрацию Алиева.

    Ранее президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил Владимира Путина с днем рождения.

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    7 октября 2023, 17:55
    Президент Кубы отметил ценность дружбы с Россией

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и заявил, что ценит дружбу между странами.

    «С искренней привязанностью тех, кто чувствовал ценность его дружбы в трудные для Кубы времена», – написал он в социальной сети, передает ТАСС.

    Ранее Владимира Путина поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никола Пашинян, глава Туркмении Сердар Бердымухамедов.

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    7 октября 2023, 15:23
    Путин заявил о планах обсудить с Мирзиеевым и Токаевым сотрудничество в энергетике

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин в ходе церемонии начала поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан сообщил о планах обсудить с президентами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым перспективы сотрудничества в сфере энергетики.

    Он поблагодарил всех за работу, отметив, что она будет продолжена, передает ТАСС.

    «Мы с коллегами договорились о том, что пообсуждаем сейчас перспективы. Они серьезные, значимые – в энергетике в целом, не только при поставках газа», – сказал Путин.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика заинтересована в дальнейшем увеличении объемов транспортировки российского газа.

    Он добавил, что сейчас через республику проходят более 20 тыс. км магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 255 млрд кубических метров.

    Ранее Путин, Токаев и Мирзиеев запустили поставки российского газа в Узбекистан.

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    7 октября 2023, 16:37
    Путин поблагодарил Токаева за визит в Россию и пообещал встретиться в Киргизии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, назвал его визит в Москву знаковым, и пообещал скорую встречу в Киргизии.

    «Рад приветствовать вас в России, в Москве. У нас через несколько дней встреча будет в Киргизии…Но ваш приезд в Москву – знаковая вещь. Вам благодарен за это», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    В свою очередь, Токаев поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему вам крепкого здоровья, в том числе политического во главе российского государства.

    Токаев также отметил, что Путин является примером жизненной стойкости, крепкого здоровья.

    Ранее Владимир Путин совместно с узбекистанским и казахстанскими коллегами Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым запустил поставки российского газа в Узбекистан.

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    7 октября 2023, 15:07
    Авербух, Вяльбе и Поветкин поздравили Путина с днем рождения

    Авербух, Вяльбе, Легков и Поветкин поздравили с днем рождения Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Серебряный призер Игр Илья Авербух и олимпийские чемпионы Елена Вяльбе, Александр Легков, Александр Поветкин и поздравили с днем рождения российского лидера Владимира Путина.

    «У нас столько перемен в стране благодаря Владимиру Владимировичу! Спорт стал развиваться. Мы, наверное, первые в мире, кто строит такое огромное количество всевозможного нового жилья. Крымский мост, который просто у нас всех на слуху и на виду. Я безмерно благодарна и счастлива, что живу в одно время с таким руководителем страны», – цитирует РИА «Новости» слова Вяльбе со ссылкой на пресс-службу Общероссийского народного фронта.

    Поветкин в свою очередь подчеркнул, что Путин является настоящим лидером, которым гордится народ и уважает весь мир, так как он делает все для процветания России, мирной жизни и будущего наших детей.

    «Желаю долгих лет и крепкого здоровья», – добавил он.

    Легков вспомнил о победной для себя Олимпиаде-2014 в Сочи, которую открывал Путин, назвав это событие самым ярким не только в его собственной жизни, но и в жизни многих спортсменов и болельщиков.

    Авербух в своем поздравлении пожелал российскому лидеру силы и крепости духа.

    «Вот уже девять лет мы работаем в ледовом дворце «Айсберг» каждый летний сезон именно благодаря тому, что вы предложили воплотить, как казалось тогда, эту сумасшедшую идею. Именно благодаря вам миллионы людей смогли увидеть выступления лучших спортсменов нашей страны», – отметил экс-фигурист.

    Ранее представители движения дочерей офицеров «Катюша» поздравили российского лидера с днем рождения и рассказали, какой подарок приготовили ему к празднику.

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    7 октября 2023, 12:16
    Глава Туркменистана отметил вклад Путина в развитие отношений между странами

    Глава Туркменистана Бердымухамедов отметил вклад Путина в развитие отношений между странами

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путинам отметил его личный вклад в развитие отношений, сообщило государственное агентство TDH.

    Бердымухамедов выразил Путину огромную признательность за личное внимание и всемерную поддержку. Глава Туркмении также поздравил президента России с днем рождения, передает ТАСС.

    Напомним, в субботу Путину исполнился 71 год.

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