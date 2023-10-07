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Байден собрался запросить у Конгресса США помощь для Киева на 100 млрд долларов
Daily Telegraph сообщила о планах Байдена запросить у Конгресса «большой пакет» помощи для Киева на 100 млрд долларов
Президент США Джо Байден собирается запросить у Конгресса «большой пакет» помощи для Украины на срок до 2025 года, речь может идти о пакете военной и гуманитарной помощи на 100 млрд долларов, сообщают СМИ.
Как пишет Daily Telegraph, Белый дом хочет предотвратить ожидаемые споры с республиканцами до завершения президентских выборов (ноябрь 2024 года). Сообщается, что идея «большого пакета» пользуется поддержкой в Белом доме, «сторонники Украины хотят, чтобы это был одноразовый законопроект, который позволит не заниматься этим вопросом до выборов», передает ТАСС.
В администрации США заявили, что такая идея рассматривается как «один из вариантов», но конкретных решений «о том, будет ли это один большой пакет и каким будет его размер», не следует ждать до избрания нового спикера Палаты представителей.
В Белом доме сказали, что Байден намерен выступить с речью с целью «объединить Америку» и «объяснить, почему так важно поддерживать Украину». Сообщается, что президент США «напрямую затронет критику финансирования Украины и ответит на нее».
Daily Telegraph полагает, что Конгресс может поддержать законопроект о «большом пакете» помощи Киеву. Прежде Конгресс одобрил четыре пакета помощи Украине на общую сумму в 113 млрд долларов. При этом, как свидетельствует проведенный Ipsos и Reuters опрос, доля американцев, поддерживающих отправку вооружений на Украину, упала с майского уровня в 46% до 41%.
Напомним, в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи украинским войскам из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Американские СМИ указывают, что смещение Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей поставило под угрозу оказание в дальнейшем военной помощи Украине.