Байден собрался запросить у Конгресса США помощь для Киева на 100 млрд долларов

Daily Telegraph сообщила о планах Байдена запросить у Конгресса «большой пакет» помощи для Киева на 100 млрд долларов

Tекст: Антон Антонов

Как пишет Daily Telegraph, Белый дом хочет предотвратить ожидаемые споры с республиканцами до завершения президентских выборов (ноябрь 2024 года). Сообщается, что идея «большого пакета» пользуется поддержкой в Белом доме, «сторонники Украины хотят, чтобы это был одноразовый законопроект, который позволит не заниматься этим вопросом до выборов», передает ТАСС.

В администрации США заявили, что такая идея рассматривается как «один из вариантов», но конкретных решений «о том, будет ли это один большой пакет и каким будет его размер», не следует ждать до избрания нового спикера Палаты представителей.

В Белом доме сказали, что Байден намерен выступить с речью с целью «объединить Америку» и «объяснить, почему так важно поддерживать Украину». Сообщается, что президент США «напрямую затронет критику финансирования Украины и ответит на нее».

Daily Telegraph полагает, что Конгресс может поддержать законопроект о «большом пакете» помощи Киеву. Прежде Конгресс одобрил четыре пакета помощи Украине на общую сумму в 113 млрд долларов. При этом, как свидетельствует проведенный Ipsos и Reuters опрос, доля американцев, поддерживающих отправку вооружений на Украину, упала с майского уровня в 46% до 41%.

Напомним, в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи украинским войскам из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Американские СМИ указывают, что смещение Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей поставило под угрозу оказание в дальнейшем военной помощи Украине.